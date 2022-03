Ha esordito ad “X-Factor” ed ha fatto impazzire tutti con le sue canzoni, nel corso degli anni è cambiato completamente: di chi stiamo parlando?

Classe 1995, siciliano, ha vinto l’ottava edizione di “X Factor”, il programma che lo ha fatto conoscere dal pubblico italiano. Il suo nome è Lorenzo Fragola, noto anche per il brano #fuori c’è il sole.

Ha partecipato anche al “Festival di Sanremo” nel 2015 nella sezione Campioni con il brano Siamo uguali, classificandosi al decimo posto. In tanti oggi si chiedono che fine abbia fatto, scopriamo insieme di cosa si sta occupando e quali progetti sta portando a termine.

Lorenzo Fragola, il cambiamento dell’artista – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🍓 (@lorenzofragola)

La passione per la musica lo accompagna da sempre, tanto che sui social appare una foto del cantante da piccolo con in mano un microfono. Un primo piano che ha fatto il giro del web, con quegli occhioni verdi e quello sguardo dolce e pronto a scoprire il mondo.

Poi l’esordio, l’inizio di una carriera musicale e il successo. E adesso? Sono in tanti a chiedersi che fine abbia fatto Lorenzo Fragola, dal momento che è da un po’ che non ci sono sue notizie.

Il suo ultimo post risale a dodici settimana fa ed è attraverso uno scatto che il cantante ha spiegato: “È un periodo tosto della mia vita. Del mio percorso in questo mondo. Però sto cercando ti tenere insieme i pezzi. Accanto a me ho persone che adoro e che mi vogliono proprio bene. E per questo mi sento fortunato. – Ha scritto – So di essere fermo da te tempo, so di aver fatto i conti con una parte del mio percorso artistico e privato. Adesso voglio fare questa cosa della musica per chi mi ha sempre supportato e per chi mi darà una chance d’ora in poi”.

Molte cose sono cambiate in questi anni, ma c’è un dettaglio che è rimasto intatto: i suoi occhi grandi pieni di sogni e progetti da realizzare, gli stessi di quel bambino con il microfono in mano e tanta voglia di fare musica.