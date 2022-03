“Sei tu la vera Madre Natura”. Sabrina Salerno: bikini esplosivo fuori stagione. Con lei si vola direttamente all’estate: che schianto – FOTO

Sabrina Salerno. Dagli anni ’80 con furore, sempre sulla cresta dell’onda. Le foto su Instagram mostrano come il tempo sia stato generoso con lei: immutabile bellezza

Nata a Genova il 15 marzo del 1968 sotto il segno dei Pesci, Sabrina Salerno è giunta alla soglia dei 54 anni. Impossibile da credere osservando le immagini che pubblica con costanza sul suo seguitissimo profilo Instagram. Conta al momento ben 1,2 milioni di follower.

E per i più maliziosi che possono pensare all’uso studiato di qualche filtro miracoloso che deformi gli scatti sul web, suggeriamo di guardare le replica delle recentissime puntate del talent show dedicato ai vip “Ballando con le stelle”. Sabrina Salerno ha partecipato alla sedicesima edizione in coppia con il professionista Samuel Peron. È giunta in finale piazzandosi al terzo posto nella classifica generale, sfoggiando un talento fuori misura e una fisicità davvero invidiabile.

Sabrina Salerno: le sue foto in bikini fanno strabuzzare gli occhi: sensualità dirompente

Tutti conoscono Sabrina Salerno come pin up e icona sexy emersa negli anni ’80 e per il successo raggiunto a livello internazionale come cantante. I singoli “Sexy Girl” e “Boys (Summertime Love)” sono stati dei successi straordinari per un’artista italiana, riuscendo a scalare le hit parade di paesi giudicati in conquistali come il Regno Unito.

In Italia ha fatto furore nel 1991 in compagnia della collega Jo Squillo grazie al brano “Siamo donne”, presentato al Festival di Sanremo di quell’anno. Si classificarono solo al tredicesimo posto ma il pezzo divenne un tormentone in voga ancora oggi, campione di vendite, nonché emblema del moderno femminismo.

Sabrina Salerno, cavalcando l’onda dei contemporanei sistemi di comunicazione, si è fatta affascinare dal mondo del web divenendo anch’essa un’influencer di spicco.

Il suo account Instagram è una raccolta di foto ad alto carico di sensualità. Non fa eccezione l’ultimo post rilasciato pubblicamente in cui si mostra in shorts e bikini che a stento riesce a contenere le sue forme burrose e strabordanti. “La vera Madre Natura. Complimenti, bellissima principessa” – scrive un fan con ammirazione.

E siamo solo a Marzo. Con lei possiamo già sognare l’estate, pregustando le immagini calienti che donerà agli utenti più affezionati.