L’inimitabile Giulia Valentina rivela il paradiso terrestre in diretta dalla sua camera da letto. La vista sublime è da standing ovation.

Tra una beauty routine che non ammette rivali e tutte le doti di un’emozionante esploratrice, l’influencer e fashion blogger, Giulia Valentina, ad aggiornare con costanza e determinazione il suo primato in rete. Stamani, accompagnando con originalità le prime avvisaglie della stagione primaverile 2022, la torinese nata sotto il segno della Bilancia si dimostra pronta a continuare le sue avventure dal fascino settentrionale.

Classe 1990, latente passione per i viaggi e voglia di vivere incontrastata. Fra consigli di stile e tanta innata curiosità, Valentina ha salutato la sua cara e soleggiata Milano d’inizio marzo per approdare nelle straordinarie bellezze del nord Europa. Dopo una più che meritata sosta nella capitale norvegese, Oslo, tra panorami innevati, un flebile sole al crepuscolo e premiate colazioni per la loro salutare golosità, l’ultima tappa lascerà presto a bocca aperta i suoi fan.

“Scherzi a parte, che vista!” Giulia Valentina a gambe nude mostra il paradiso

