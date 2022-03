Striscia La Notizia, arriva una novità che cambierà il format? Riguarderà proprio loro!

Il bancone di Striscia La Notizia ha visto passare tantissime veline ed il format vuole che la coppia sia formata da una bionda e da una bruna che intrattengono la puntata con stacchetti in musica.

Tra le veline più famose ricordiamo La Canalis, Melissa Satta, Costanza Caracciolo, Federica Nargi, tutte donne che negli anni si sono costruite un loro posto nel mondo dello spettacolo diventando testimonial di brand importanti e compagne di calciatori e artisti conosciuti.

É da qualche mese ormai che le veline sono formate da una nuova coppia: Talisa Ravagnani e Giulia Pelegatti. Le due giovanissime ragazze sono note al pubblico in quanto entrambe, in edizioni diverse, hanno partecipato al talent “Amici Di Maria De Filippi” nella categoria ballo. Il loro percorso a Striscia sta andando molto bene anche se causa covid è purtroppo capitato che le due attuali protagoniste del bancone hanno dovuto cedere per qualche puntata, il posto a Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, le ormai ex veline. Un ritorno molto gradito dal pubblico italiano che ha più volte condiviso commenti d’apprezzamento per le due ragazze. Sono poi ritornate Talisa e Giulia ma le sostituzioni non si sono fatte attendere.

A Striscia La Notizia arriva un possibile cambio format: le veline saranno in tre?

Nelle ultime settimane, sui social è girato un video in cui Shaila al fianco di Giulia ha ironicamente detto che è tornata per dare fastidio e non ha intenzione di andar via, con un saluto finale anche a Talisa, la velina bloccata a casa con l’influenza, con l’augurio che possa riprendersi il prima possibile.

Dopo questi ritorni legati a varie sostituzioni di passaggio, Shaila è tornata ad allenarsi per questa sorpresa da parte di Striscia e per l’attuale sostituzione di Talisa. Non sono però mancati commenti sui social di chi si è interrogato sulla possibilità di un cambio rivoluzionario nel format di Striscia, ovvero tre veline per la prima volta potrebbero illuminare ancor di più il programma, portando una novità che a quanto pare è già apprezzata dal pubblico. Al momento nulla è stato confermato, ma chissà che Antonio Ricci non prenda in considerazione l’idea?