Scoppia la bufera a Uomini e Donne. Maria De Filippi, ancora una volta, si è ritrovata a dover sistemare una situazione che riguarda due protagonisti del trono over

Pinuccia e Alessandro sono due grandi protagonisti di Uomini e Donne. Nel corso di questi ultimi sei mesi del programma, il cavaliere e la dama del trono over hanno conquistato tutti con la loro storia complicata. Lei 80 anni, lui 91, i due si sono conosciuti nello studio di Maria De Filippi a settembre e hanno cominciato una conoscenza.

La loro storia ha appassionato tutti per il modo in cui è cominciata. Infatti, per Pinuccia è stato amore a prima vista ma non per Alessandro. Il cavaliere, infatti, le disse di vederla soltanto come un’amica. Nonostante la batosta ricevuta, Pinuccia ha deciso di non rinunciare a lui e di continuare a vederlo. Così facendo, lo ha conquistato giorno dopo giorno.

Uomini e Donne, Pinuccia in lacrime: Maria De Filippi lascia lo studio

A distanza di sei mesi, Alessandro e Pinuccia ne hanno passate davvero di tutti i colori. Lei è sempre più presa da lui e anche Alessandro lo è, si vogliono molto bene ma continuano a stare su due piani differenti. Infatti, nell’ultima puntata, sono arrivati un uomo e una donna a corteggiarli e Alessandro ha proposto di uscire con queste nuove persone per provare qualcosa di diverso. Se Pinuccia in un primo momento si è mostrata tranquilla, in un secondo momento non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare alle lacrime, arrivando addirittura ad abbandonare lo studio.

Maria De Filippi ha deciso di intervenire lei stessa, alzandosi dal famoso scalino dello studio e raggiungendo la dama dietro le quinte insieme ad Alessandro. Pinuccia si è mostrata molto dispiaciuta perché tutto è cominciato ad andare a rotoli dopo l’episodio del treno, quando è stata cacciata perché le era scaduto il Green Pass.

Alessandro le ha detto di provare ad uscire con queste persone e vedere come va, per poi riparlarne e vedere se continuare la loro conoscenza o restare solo amici.