Valentina Vignali, il body scompare e lo slip pure: l’audace illusione ottica non dà pace sul web – FOTO

Valentina Vignali, la splendida influencer zittisce tutti con il suo ultimo scatto dove toglie i pantaloni: fantasiosa visione.

Fa sempre centro Valentina Vignali e non ci riferiamo al basket: la splendida influencer col suo charme unito ad una forte vena autoironica stende tutti i followers, foto dopo foto. Vita non facile per i milioni di utenti che la seguono su Instagram, dove ogni post è sempre una forte palpitazione, ma stavolta ha davvero esagerato.

L’avevamo lasciata con uno stile anni ’70 da disco music e adesso la ritroviamo senza panni! Ora, al di là della battuta, lo scatto presentato dalla Vignali è di quelli da segnare col bollino rosso. La visione lascerà interdetti molti, molti utenti. I commenti apparsi già sprizzano desiderio e passione da ogni poro.

Valentina Vignali, la posa è assolutamente audace: senza pantaloni, infuoca tutto

Per saperne di più, vai su Successivo