Ancora bombe a Mariupol: falliti anche oggi i corridoi umanitari

Le operazioni di soccorso ed evacuazione dei civili sono state rinviate per il secondo giorno consecutivo: troppi bombardamenti, impossibile procedere.

Rinviati anche oggi i corridoi umanitari a Mariupol, strategica città aeroportuale nel sud-est dell’Ucraina. Per il secondo giorno consecutivo le operazioni di soccorso ed evacuazione dei civili non sono potute partire a causa dei costanti bombardamenti da parte dell’offensiva russa. Troppe esplosioni, impossibile procedere. Mosca ha dimostrato ancora una volta di non mantenere la parola: la tregua prevista per ieri, sabato 5 marzo, non è stata rispettata; oggi, il nuovo fallimento umanitario. A riferire la drammatica notizia della sospensione dei corridoi è il consigliere del ministro dell’Interno Anton Gerashchenko.