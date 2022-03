Vi ricordate di Michele Morrone, ex volto di “Ballando con le Stelle”? Dopo “365 giorni” arriva un nuovo film a luci rosse per l’attore…

Impossibile non ricordare Michele Morrone, il modello e attore di origine pugliese che, durante l’11esima edizione di “Ballando con le Stelle”, fece perdere la testa ad un numero spropositato di fan.

Talentuoso, sensuale e dal fascino tenebroso, negli anni successivi la carriera dell’attore ha preso una piega che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Oltre ad aver partecipato a svariate fiction, tra le quali “Sirene” (2017) e “I Medici” (2019), Morrone è stato il protagonista di un celebre film a luci rosse, dal titolo “365 giorni”.

Un’esperienza professionale che, per Michele, è stata un vero e proprio trampolino di lancio a livello internazionale. E le novità, a quanto sembra, non sono affatto terminate qui. Morrone, stando a quel che è trapelato, è infatti pronto per prendere parte ad un’ulteriore pellicola erotica. Di cosa si tratta?

Michele Morrone, da Ballando con le Stelle ad attore di film a luci rosse: nessuno si aspettava questo epilogo

Il film a luci rosse “365 giorni”, distribuito dalla piattaforma Netflix nel giugno 2020, ha decretato il successo clamoroso di Michele Morrone. L’attore, lanciato da “Ballando con le Stelle 2016”, è infatti riuscito ad ottenere il ruolo del protagonista nell’ambito della produzione polacca, che lo ha visto recitare al fianco di Anna-Maria Sieklucka.

Per l’attore originario di Bitonto si è trattato di un vero e proprio trampolino di lancio a livello internazionale. Proprio alla luce degli incassi stellari della pellicola – che è risultata essere la più vista dell’intera piattaforma Netflix in molti paesi -, a Morrone è stata offerta un’opportunità a dir poco irrinunciabile.

L’ex volto di “Ballando con le Stelle” tornerà infatti a ricoprire il ruolo di Massimo Torricelli nei due sequel del film che ha fatto tanto discutere gli appassionati di cinema. L’obiettivo dei produttori di “365 giorni”, come dichiarato, è quello di realizzare una vera e propria trilogia, per ricalcare la scia del celeberrimo “50 sfumature”.

Attualmente, in realtà, non si sa ancora quale sia la data di uscita del sequel della pellicola, che il mondo intero sta aspettando con impazienza. Il successo di Morrone, a dir poco inaspettato, non potrà far altro che aumentare alla luce di questa nuova impresa cinematografica.