Barbara D’Urso, ospite dell’ultima puntata di Verissimo, ha avuto modo di fare quattro chiacchiere con Silvia Toffanin dove ha rivelato molti segreti

Barbara D’Urso è, senza ombra di dubbio, una delle conduttrici più amate della televisione italiane. Fino ad un anno fa, la vedevamo tutte le domeniche al timone del talk di fine settimana. Quest’anno è stata sostituita da Silvia Toffanin. Le due conduttrici non sono in guerra per questo, e per dimostrarlo, hanno fatto una bella chiacchierata a Verissimo.

Barbara non si lascia mai intervistare da nessuno, ma da Silvia sì, infatti l’ultima volta è avvenuto proprio con lei. Questa volta è arrivata piena di tantissime novità, sia nella sfera professionale che in quella professionale. Infatti sta per cominciare una avventura incredibile con La Pupa e Il Secchione. La vita privata? Piena di molte novità.

Silvia Toffanin intervista Barbara D’Urso: la verità sulle querele e sulla cicogna

Partiamo subito con gli argomenti più scottanti. La conduttrice, infatti, ha rivelato alla padrona di casa di aver querelato Naike Rivelli. La figlia di Ornella Muti, spesso sui social si è scagliata duramente contro di lei, offendendola sia come conduttrice ma sopratutto come donna. Proprio per questo motivo ha deciso di smetterla di stare zitta.

Ha avuto invece una denuncia da Pamela Prati, per danni morali: cosa è successo? Due anni fa, prima della pandemia, Barbara ha parlato per molto tempo nei suoi programmi televisivi il caso di Mark Caltagirone. Ed è stata proprio lei, con le sue trasmissioni, a segnalare per la prima volta questo caso particolare e ad arrivare infine alla inattesa verità.

Parlando di cose belle, Silvia ha chiesto a Barbara se nella sua vita c’è un fidanzato. Lei ha raccontato che fino a poco fa c’era un uomo in prova, ma che le cose non sono andate bene. E le notizie che stanno circolando sul fatto che diventerà nonna? Non ha confermato nulla perché i suoi figli ci tengono alla sua privacy, ma non ha negato e questo ha dato modo di capire a tutti che la voce non è affatto falsa come si diceva.