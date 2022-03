Beatrice Borromeo torna a farlo: “Me lo posso permettere, merito di mio marito”. Sconvolgente

Beatrice Borromeo, ex modella e giornalista, affronta un nuovo inedito capitolo della sua carriera, spalleggiata dal marito Pierre Casiraghi

Beatrice Borromeo, nata il 18 agosto 1985, è la consorte di Pierre Casiraghi, ultimogenito della principessa Carolina di Monaco e nipote della star hollywoodiana Grace Kelly.

Dalle ultime immagini emerse dalla sfilata di Dior alla fashion week che si sta svolgendo attualmente a Parigi, appare chiaro che sia lei la royal più glamour d’Europa. Del resto la moda è sempre stata nel suo destino avendo sfilato per le maison più prestigiose del mondo ed essendo legata da vincoli di parentela a Matteo Marzotto, ex presidente della casa di moda Valentino (è suo zio da parte di madre). Non solo, ha una nutrita carriera di giornalista televisiva alle spalle avendo conseguito un master in giornalismo e politica internazionale alla prestigiosa Columbia University di New York.

Beatrice Borromeo come Harry e Meghan: il suo nuovo obiettivo l’accomuna ai duchi di Sussex

Beatrice Borromeo ha rilasciato un’intervista alle pagine del Corriere della Sera in cui apre una finestra sulla sua vita e sulle considerazioni sul fatto di appartenere a una famiglia aristocratica con una storia secolare alle spalle, divisa tra la cultura italiana e quella monegasca.

Lei stessa confessa di sentirsi ormai a cavallo fra due paesi. Pur avvertendo il senso di appartenenza con l’Italia non può ignorare quanto Monaco sia profondamente radicata nelle tradizioni e al nome dei Grimaldi. La gente di Monaco è legatissima alla comunità di appartenenza e lei la definisce “diretta, dal carattere forte, molto affezionata al proprio principe”.

All’età di quasi 37 anni è pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera che le vede nelle vesti di produttrice di documentari per la sua società, Astrea Films. Presto saranno disponibili contenuti su Amazon Prime Video. Ciò la porterà a stare lontano da casa per 3 settimane ma, fortunatamente, riesce a conciliare lavoro e famiglia grazie al rapporto di collaborazione e complicità con il marito Pierre Casiraghi. I due, infatti sono genitori dei piccoli Stefano Ercole Carlo (nato nel 2017) e Francesco Carlo Albert (nato nel 2018).

A causa di questo suo nuovo impegno è impossibile non associarla ad altri due famosi royal che hanno intrapreso la via della produzione cinematografica. Il principe Harry e la consorte Meghan Markle sono al lavoro, infatti, con Netflix e Spotify. “Loro sono una piattaforma vivente” – ha detto la Borromeo. “Io devo invece avere idee e progetti convincenti per le piattaforme in streaming”.

Perché ha scelto il nome Astra? “Era una divinità della Giustizia e ci sarà sempre un po’ la ricerca della Giustizia nei lavori della società di produzione”.