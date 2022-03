“Così? Al naturale?” Bianca Guaccero in sottana fa esplodere il web FOTO

Bianca Guaccero ha conquistato il web con uno scatto in cui si è immortalata appena sveglia: la foto ha fatto record di likes in pochi minuti

Bianca Guaccero è una delle attrici, cantanti e conduttrici qui in Italia. La sua carriera è cominciata quando era giovanissima, in seguito l’abbiamo vista raggiungere un successo incredibile con le varie fiction a cui ha preso parte. Alla fine, è stato proprio Capri a darle il trampolino di lancio più importante: nella serie che andava in onda su Rai Uno, Bianca aveva modo di esprimere le sue origini, la sua passione per il suo mestiere di attrice ma anche il suo amore per il canto.

Bianca, negli ultimi anni, è diventata anche conduttrice. Tutto è cominciato quando Caterina Balivo ha deciso di lasciare Detto Fatto per trasferirsi su Rai Uno e provare a lanciare un format tutto nuovo: Vieni da Me. In quella occasione, la rete decise di affidare il programma di Rai Due a Bianca Guaccero, che ha riscosso un incredibile successo.

Bianca Guaccero appena sveglia è da record: sempre più sexy

VAI SU SUCCESSIVO PER VEDERE