Auto contromano innesca spaventoso incidente sull’autostrada: tre morti e due feriti

Una delle tre vittime, un 67enne, secondo quanto ricostruito avrebbe imboccato contromano l’autostrada, circostanza che avrebbe innescato l’incidente nel quale sono rimasti coinvolti altri veicoli, tra cui una vettura su cui viaggiavano due fratelli, di 77 e 73 anni. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per i due 70enni e per il 67enne. I due feriti, invece, sono stati trasportati in ospedale.

A perdere la vita due fratelli di Castellammare di Stabia, Vittorio e Pietro Verone –rispettivamente di 77 e 73 anni- e Gennaro Casafredda, 67 anni, originario di Sant’Egidio del Monte Albino. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dai colleghi della redazione di Fanpage, il 67enne avrebbe imboccato contromano il tratto autostradale alla guida della sua Fiat 500. I due fratelli, che si trovavano a bordo di una Ford Mondeo, avrebbero provato a fermarlo, ma la loro vettura sarebbe stata centrata da un Range Rover Discovery, innescando la terribile carambola che ha coinvolto diversi veicoli, tra cui anche la 500.

Tempestivo l’intervento del personale medico del 118 e dei vigili del fuoco. Estratti dalle lamiere, per i due fratelli e per il 67enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo contrastarne il decesso. Le due persone a bordo del Range Rover, rimaste ferite, sono state trasportate presso l’ospedale civile di Caserta.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale del capoluogo di provincia campano. Le forze dell’ordine, condotti i rilievi, ora stanno indagando sulla dinamica e sulle cause del tragico sinistro.