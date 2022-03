Cecilia e Ignazio si sono conosciuti nel 2017 durante un’edizione del Grande Fratello Vip, in cui lei ha anche lasciato in diretta Francesco Monte perché si era innamorata follemente dell’affascinante Moser.

Dopo la fine del programma, i due sono diventati una coppia unita e hanno sempre condiviso sui social la loro vita insieme: gli eventi, la scelta delle case in cui vivere e non sono mancati agli occhi dei fan, anche i momenti di crisi che hanno attraversato.

Più volte Cecilia ha dichiarato di essere molto gelosa del suo fidanzato, la Rodriguez ha confessato che se anche ci sono stati come sappiamo, altri amori prima di Ignazio nella sua vita, il sentimento che si è consolidato da quando ha incontrato l’attuale fidanzato nella casa del Grande Fratello, le ha fatto davvero capire che forse in passato non era poi così innamorata. Con Ignazio, dopo un momento di crisi vissuto nell’estate 2020, tutto va a gonfie vele, i due si mostrano sul loro profili innamorati e felici tra gli amici e il calore della famiglia. I personaggi famosi, come ormai abbiamo imparato bene a conoscere, condividono proprio tutto con i propri follower, è stata infatti proprio Cecilia, ha postare una foto del suo Ignazio in intimo, appena sveglio mentre sorseggia un caffè. “Ho dato un senso alla mia sveglia all’alba”, ha scritto come descrizione la bella Rodriguez, evidenziando ancora una volta la passione che prova con il suo fidanzato.

Probabilmente la coppia si trovava in uno chalet in montagna dove spesso nella stagione invernale trascorrono i fine settimana tra piste da sci e serate in compagnia. Ignazio è un grande appassionato di sport, un valido alleato per il successo del suo aspetto fisico.

Tra i commenti sotto la foto postata da Cecilia, principalmente provenienti da profili femminili, ci sono quelli che “invidiano” la ragazza per la vista appena sveglia, chi ha commentato con cuori e faccine gioiose e chi ha salutato la coppia essendo da sempre fan.