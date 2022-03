Time, in copertina il tributo in cirillico a Zelensky: “la luce vincerà sul buio”

Sulla pennellata degli iconici colori dell’Ucraina, la copertina di Times riporta una frase in cirillico: il tributo al presidente ucraino e al suo Paese.

La copertina di Time elogia la resistenza dell’Ucraina. Il noto settimanale celebra la forza del Paese tramite un tributo all’impegno sociopolitico del presidente Zelesnky, all’Ucraina e ai suoi eroi. Al centro dell’immagine, sulla pennellata degli iconici colori della bandiera nazionale, il media statunitense stampa una frase in cirillico. Il messaggio riporta: “життя переможе смерть a cвіт – темряву”, letteralmente “la vita vincerà sulla morte come la luce sull’oscurità.”

Sotto i colori giallo e blu, la scritta, questa volta in inglese, dedicata a Volodymyr Zelensky e agli eroi dell’Ucraina.

Continua l’emergenza, Zelensky: “l’offensiva russa si prepara a bombardare Odessa”

All’undicesimo giorno di guerra, il presidente ucraino Zelensky è più attivo che mai, specialmente sui social media. I suoi account ufficiali non lasciano il popolo nell’oscurità e aggiornano costantemente la comunità internazionale sulla situazione attuale nelle varie aree dell’Ucraina. Il leader del Paese continua a precisare la sua presenza e il suo impegno sul territorio ucraino, smentendo le “false informazioni” sui suoi spostamenti. “Io sono sempre qui, al mio posto”, ha ribadito ieri. In ogni nuovo video-messaggio il leader evidenza la situazione di emergenza attuale.

I toni si fanno più aspri e severi anche nei confronti dei grandi dell’Occidente. Da oggi, “da oggi e per sempre”, le drammatiche condizioni dell’Ucraina accadranno anche a causa dell’Unione Europea e della Nato. Sono giorni che il Paese chiede soccorso attraverso l’imposizione della “no-fly zone”, considerata troppo pericolosa; una potenziale scintilla di guerra tra i membri dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e la Federazione Russa. A partire da questa domenica, 6 marzo, sarà responsabilità della politica internazionale e dei leader occidentali delle morti dei civili in Ucraina. “Non accogliete la nostra proposta di no-fly zone” – deplora il capo ucraino – “inviateci almeno degli aerei per proteggerci. Se non lo farete, allora anche voi volete che ci uccidano lentamente.”