Alla luce del giorno Alice De Bortoli mostra il suo lato più vero. L’accessorio alla moda sfida i pregiudizi e si rivela un irresistibile elogio alla bellezza.

Popolarissima in rete e icona di stile per le giovanissime, l’appassionata di danza ed ex allieva de “Il Collegio”, Alice De Bortoli, ha condiviso nella giornata di oggi, domenica 6 marzo, una posa d’irresistibile bellezza. Ad attirare la curiosità di molti dei suoi fan, sarà inoltre, l’inattesa aggiunta di un accessorio “particolare” alla sua odierna mise en place.

Dopo aver vittoriosamente partecipato alla terza edizione del docu-reality, trasmesso in onda sul secondo canale Rai nel 2019, la già grande popolarità della ballerina di origini venete ha continuato ad aumentare esponenzialmente, fino a oggi. Con oltre 2,2 milioni di follower su Instagram, la bellissima Alice dimostra di essere un solido punto di riferimento per ciascuno dei suoi utenti. Soprattutto per quel che riguarda delle, seppur talvolta imperdibili, novità relative alla moda contemporanea.

“Cosa vedono i miei occhi” Alice De Bortoli mostra la vera bellezza della natura – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice De Bortoli (@alice.debortoli)

In diretta dalle imbiancate vette del Monte Bianco, nei pressi dell’affascinante e ridente località La Thuile, Alice si immortala con un semplice selfie in primo piano. La giovanissima attrice, classe 2003, condivide in tal modo con i suoi fan, attraverso il suo ultimo intervento sui social, quelli che sono tutti i dettagli del minimale outfit scelto in occasione di questa soleggiata mattinata appena conclusasi.

“Cosa vedono i miei occhi“, scriverà di risposta uno degli utenti, non riuscendo a trattenere il suo stupore dinanzi allo scatto di Alice. L’utente sembrerebbe dedicare, infatti, tutta la sua attenzione al copricapo dell’influencer, con tanto di iconico rivestimento in pelliccia.

Su sfondo bianco, l’ex alunna ha indossato un piumino in tinta blu e un maglione ricamato. Il quale la renderebbe ancor più sbarazzina e a suo agio nell’ambiente tipicamente invernale. Infine, la nata sotto il segno della Bilancia, forse come sfida ai pregiudizi e alle proposte di censura venutesi a creare di rimando a questi interminabili undici giorni di guerra, ha deciso di coronare il suo outfit con un colbacco russo.

Ad ogni modo e al di là delle varie supposizioni, Alice rappresenta un elogio alla vera “bellezza della natura“. Almeno secondo il parere unanime dei suoi follower.