Labbra socchiuse e velature in rosso mozzafiato per Giulia De Lellis: le ultime immagini oltralpe rapiscono l’attenzione degli utenti.

A due settimane dai festeggiamenti in onore del suo ventiseiesimo compleanno la dinamica conduttrice, influencer e scrittrice romana, Giulia De Lellis, pare sia riuscita ancora una volta a sorprendere il suo vasto pubblico in rete. La standing ovation troverà il suo merito nei sublimi dettagli della sua ultima mise en place.

L’ex gieffina, alla seconda edizione del reality, ha esordito sul piccolo schermo partecipando alla trasmissione Mediaset di “Uomini e Donne” soltanto con un’annualità d’anticipo alla sua entrata attraverso la Porta Rossa. Dopo aver raggiunto la notorietà in maniera repentina, vista la sua già rinomata attività sui social network, Giulia ha ricoperto per la prima volta il ruolo di conduttore nel 2020. Inizialmente per il docu-reality “Giortì” e infine per le due consequenziali edizioni “Love Island“.

“Deliziosa” Giulia De Lellis fuori le trasparenze in rosso, la visione è sublime – FOTO

