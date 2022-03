“Di profilo ci mandi KO”, Elisabetta Gregoraci sfodera curve mai viste: in nessuna FOTO era apparsa così…

Elisabetta Gregoraci sfodera una sensualità a dir poco travolgente: di profilo, le curve della modella sono qualcosa che non si può descrivere a parole!

Nella vita di Elisabetta Gregoraci, nulla sembra contare di più rispetto a Nathan Falco, primo ed unico figlio che la modella ha avuto dall’ex marito Flavio Briatore. La 42enne calabrese, che trascorre le proprie giornate assieme al bambino, non manca di dedicargli tutte le attenzioni possibili ed immaginabili.

Per quanto concerne la vita privata di Elisabetta, sui social non sembra trapelare nulla di rilevante in merito alle frequentazioni della showgirl. Che l’ex di Flavio Briatore sia ancora single? Un’ipotesi a cui è piuttosto difficile credere, considerati gli scatti a luci rosse che la Gregoraci non manca di postare tramite Instagram.

Viene naturale, di fronte alla bellezza sconfinata della calabrese, immaginare che i corteggiatori non le manchino affatto. Proprio sotto all’ultimo post, i commenti sulla sensualità di Elisabetta stanno proliferando in maniera esponenziale.

“Ci mandi KO”, Elisabetta Gregoraci sfodera curve mai viste: in nessuna FOTO era apparsa così…

Per vederla, vai su Successivo