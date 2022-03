“Il tesoro più grande…”, Federica Nargi generazioni di bellezza a confronto: la FOTO che scatena il web

Federica Nargi invita i fan in massa ad approvare una delle più belle iniziative della sua vita: la FOTO che lascia tutti di stucco.

La modella e showgirl italiana, Federica Nargi ha fatto il pieno di likes in occasione di una dei momenti più emozionanti riguardanti la sua vita privata.

Non poteva essere altrimenti l’altra faccia della medaglia di Federica, sempre allegra e sorridente. Proprio questi due ‘ingredienti’ fanno di lei uno dei personaggi dello spettacolo più apprezzati in giro per l’Italia.

Nelle ultime uscite in tv l’abbiamo vista protagonista sotto i riflettori di ‘Tale e Quale Show’ alle dipendenze di Carlo Conti. In quell’occasione oltre a sfoggiare un look fantascientifico e straordinariamente divino, la compagna di Alessandro Matri ha mostrato di saperci fare anche con il diaframma.

Il ‘sole’ nella vita della modella però nasce proprio dalle sue origini, dalle tradizioni di una famiglia nobile e allo stesso tempo felice e compatta da diverse generazioni

Federica Nargi e la FOTO con la vera ‘fortuna’ di sempre: “Magari li avessi anche io…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

La fidanzata di Alessandro Matri ha approfittato di una domenica a dir poco bestiale per mettere a fuoco uno dei momenti più significativi della sua vita privata.

Nella vita di Federica Nargi non c’è solo l’ex calciatore di Sassuolo, Juventus e Milan bensì c’è dell’altro che aiuta lei a portare il bello in giro e testimoniarlo a tutti.

In un tranquillo pomeriggio di domenica in famiglia, la modella si alza dal tavolo e siede accanto ad uno dei più grandi e preziosi patrimoni della sua esistenza.

“Amore puro e saggezza” recitano i virgolettati nel post condito da una foto ricca di lacrime di commozione.

Si tratta della sua dolcissima nonna, arzilla e tutt’altro che preoccupata di ciò che il destino potrebbe riservarle da un momento all’altro.

Per mamma Fede, qual buon momento se non questo di immortalare la vicinanza e il bene profondo che una nipote può provare nei confronti di una nonna che l’ha vista crescere, formarsi e diventare il personaggio che oggi tutti noi conosciamo.