Fedez, il VIDEO di sua moglie senza pantaloni: il body è troppo aderente…

Il talentuoso cantante italiano Federico Lucia, in arte Fedez, ha pubblicato sulle IG stories un video di sua moglie Chiara Ferragni.

Oltre ad essere molto amato nel mondo della musica, Fedez è anche super seguito sui social network: su Instagram è arrivato a contare più di 13,4 milioni di followers.

Sul suo profilo il noto trentaduenne pubblica contenuti sempre nuovi: parte della sua vita privata, le foto e i video dei suoi due figli, i viaggi in giro per il mondo, gli spoiler dei suoi nuovi progetti, gli affetti più stretti e tanto altro ancora…

Oggi, 05/03/2022, il famoso cantante ha condiviso un video di sua moglie nelle IG stories.

Nella breve ripresa Federico Lucia inquadra sua moglie Chiara in piedi davanti a lui, con il corpo di profilo ed il volto girato a favore di fotocamera: la Ferragni indossa soltanto un aderente body color fucsia flow, che ha le maniche lunghe ed una sgambatura pronunciata.

Nel video Fedez effettua uno zoom sempre più ravvicinato, fino a tagliarle le gambe dall’inquadratura: la bellezza magnetica della magnifica influencer tiene tutti incollati allo schermo…

Siete pronti a vedere la story più popolare del web? Tenetevi forte, perché vi toglierà le parole di bocca!

Fedez e Chiara Ferragni, la coppia più bella e divertente del secolo: il VIDEO non ti farà dormire stanotte…

Nella breve ripresa si sente la voce del noto cantante che dice: “Ma che bello amore!”. E quando Chiara saluta i followers, convinta che si stesse riferendo a lei, Fedez continua dicendo: “No, dico… che bello il quadro dietro di te: pazzesco! Sarà del 1860 credo…”.

A questo punto, la Ferragni se ne va delusa, non apprezzando minimamente la battuta ironica di suo marito: le loro IG stories intrattengono la community in modo eccellente!

La regina delle influencer sembra proprio non aver gradito il video e, di conseguenza, ha preferito non ripostarlo sul suo profilo.

I loro contenuti virtuali sono come una droga per i fan: non ne possono più fare a meno.