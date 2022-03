“Gitarella dei sogni…”, Flora Canto accanto al vero amore della sua vita: la FOTO dice tutto

Flora Canto esce allo scoperto e immortala il momento della svolta della sua vita, accanto ad un altro lui: di chi si tratta.

Altro grande successo via social per Flora Canto, la showgirl emergente come non mai in queste ore decisive per il futuro della sua carriera.

E’ bastato un semplice scatto per far venire a galla la vera svolta della sua vita privata. Alcuni fan sono stati costretti a fare marcia indietro invitando la conduttrice teatrale a rivedere i progetti di giornata per il freddo pungente che sta colpendo l’Italia in queste ore.

Grazie al sorriso e alla forza di volontà di dimostrare che l’amore viene prima di tutto ed è sopra ogni cosa, è riuscita a scardinare le cattive sorti metereologiche.

Alcuni vip italiani di cartello, tra cui Tosca D’Aquino hanno approvato la scelta per la compagnia scelta durante una piacevole “gitarella” come la definisce lei in maniera affettuosa e simpatica

Flora Canto esce allo scoperto sui social e si presenta con LUI davanti alle telecamere: “Sogno di dormire…”

Dopo il successo ad “Un’ora sola ti vorrei” in compagnia di Enrico Brignano, la bellissima e simpaticissima Flora Canto sembra abbia preso un’altra direzione nelle scelte d’amore che stanno rivoluzionando la sua vita.

Sono d’accordo anche alcuni suoi fan, nonchè colleghi del mondo dello spettacolo che non possono fare a meno che capire lo stato d’animo e quella voglia di staccare la spina e pensare a quel prezioso bene che abita unicamente nel cuore di ogni… bambino.

La “gitarella” alla quale allude l’ex tronista, Flora mette in evidenza tutto l’amore e l’affetto nei riguardi del figlio Niccolò, seduto accanto a lei sui sedili posteriori dell’auto.

La showgirl appare diversa dal normale, come si può evincere dalla stanchezza che traspare dagli occhi di una mamma impegnata ventiquattro ore su ventiquattro ad accudire il suo bebè.

La foto pubblicata poche ore fa sul profilo social della moglie dell’attore comico-teatrale più apprezzato del momento sta facendo il giro del web. E non poteva essere altrimenti per un personaggio in rampa di lancio come lei, sospinta moralmente dai veri valori della vita.