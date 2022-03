Auto esce di strada e si schianta contro un albero: morta ragazza di 21 anni

Una ragazza di 21 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo che l’auto sulla quale viaggiava è uscita di strada schiantandosi contro un albero a Latina Scalo, frazione di Latina.

I medici del 118 giunti sul posto hanno trasportato la giovane ed il ragazzo di 24 anni che si trovava alla guida della vettura in ospedale. Purtroppo per la 21enne non c’è stato da fare, mentre il conducente è ricoverato presso il nosocomio in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

La 21enne, di cui non è stata ancora resa nota l’identità, riportano i colleghi delle redazione locale di Latina Today, si trovava a bordo di un’auto, una Lancia Ypsilon condotta da un ragazzo di 24 anni. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’utilitaria mentre percorreva via Epitaffio, è uscita dalla sede stradale ed ha terminato la propria corsa contro un albero, sito a bordo della carreggiata.

In pochi minuti, sul luogo dello schianto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I soccorsi, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato i due giovani presso l’ospedale Santa Maria Goretti. Qui a nulla sono valsi gli sforzi dei medici di tenere in vita la 21enne: il suo cuore ha smesso di battere qualche ora più tardi a causa dei gravissimi traumi riportati nel violentissimo impatto. Il conducente della Lancia, ha riportato ferite gravi, ma, scrive la redazione di Latina Today, giudicate guaribili in 30 giorni.

Per determinare con precisione cosa abbia provocato l’uscita di strada della vettura ed il successivo schianto contro l’albero, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del capoluogo pontino che hanno condotto i rilievi di legge.