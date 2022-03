Le Donatella stavolta esagerano, il doppio balletto in intimo manda in iperventilazione. Fan divisi sulla scelta – VIDEO

Attenzione, attenzione che le stre…le sorelle sono tornate! Nuovo balletto TikTok da migliaia di like in poche ore. Il motivo? Solo uno…

Sono una delle coppie di sorelle tra le più chiacchierate della showbiz nazionale per via del loro carattere estroverso che non cessano mai di mettere in mostra sui social e dove giocano in modo estroso con il loro temperamento decisamente sopra le righe.

Silvia e Giulia Provvedi dopo il loro successo mediatico a “X Factor” non si sono più fermate. Prima il “Grande Fratello” e poi “L’Isola dei Famosi” che le hanno portate a costruirsi una community di fan che non smettono mai di seguirle. La loro popolarità ha permesso di avere anche relazioni sentimentali decisamente importanti.

Silvia prima è stata con il re dei paparazzi Fabrizio Corona e poi con l’imprenditore Giorgio de Stefano, mentre la sorella è stata invece a lungo fidanzata con l’ex portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini, ma ha avuto anche un recente flirt con Francesco Sole. Tante relazioni che le hanno spinte a registrare un nuovo provocante video TikTok tutto da vedere (e ridere).

Meglio Silvia o Giulia? L’ardua scelta non avrà mai una vincitrice

Quante volte nel corso di una storia con un uomo si assiste ad un’evoluzione visibile in termini di look scelto per stare in intimità da soli la sera? Generalmente i primi tempi sono quelli predisposti all’osare mentre in un secondo momento ci si mostra, per pigrizia, sciatte con abiti logori e poco attraenti. Perché, si chiedono gli uomini?

Perché si entra in confidenza ed il gioco di erotismo che spesso serve all’inizio per conquistare passa in secondo piano dando spazio all’abitudine di stare insieme.

Lo sanno bene Silvia e Giulia che hanno giocato su questo doppio aspetto di una donna mostrandosi in un video social in cui vediamo Giulia mentre appare in babydoll rosso di pizzo atteggiarsi in movenze sensuali di fronte a suo pantomimico uomo. Mentre dall’altra Silvia che, dopo 3 anni, piange per essere stata lasciata. Come darle corda però? La vediamo con i capelli raccolti, mutandoni bianchi alti e maglietta della salute.

Le sorelle scrivono “Chi preferite/chi siete?”. I fan si sono divisi anche se appare un commento che fa riflettere: “Ma non è che mi dispiaccia anche dopo 3 anni 😂”. Anche stavolta Le Donatella hanno fatto centro con la loro autoironia condita da seduzione allo stato puro e spirito di gioco.