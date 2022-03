Marica Pellegrinelli, la confessione scioccante della ex di Eros Ramazzotti: “L’ho subita anche io”

Marica Pellegrinelli è una bellissima modella conosciuta per essere stata la moglie del celebre cantante Eros Ramazzotti. Si è aperta su un argomento molto delicato

Occhi azzurri penetranti, lunghi capelli scuri e un fascino fuori musura. Marica Pellegrinelli (nata a Bergamo il 17 maggio 1988 )è una delle modelle più conosciute nel panorama del fashion system nazionale, celebre anche per la sua passata relazione con il cantautore Eros Ramazzotti.

I due si sono conosciuti in occasione dell’evento “Wind Music Awards” (oggi noto come “SEAT Music Awards” con il cambio di main sponsor). La Pellegrinelli aveva solo 21 anni, Eros, invece, aveva già tagliato il traguardo dei 46. Esplose comunque l’amore che culminò nel matrimonio avvenuto a Milano con rito civile nel 2014, impreziosito dalla nascita di due bambini: Raffaela Maria (nata nel 2011) e Gabrio Tullio (nato nel 2015).

Marica Pellegrinelli: cosa le accadde a inizio carriera. Tutta la verità

Purtroppo il rapporto con Eros Ramazzotti si è arenato nel 2019. Come confessato dalla stessa modella, a decretare la fine è stato in parte il gap generazionale tra di loro.

Inoltre, condividere la quotidianità con un uomo di fama internazionale, perennemente impegnato in sala di registrazione e in tourneè sfiancanti, avendo al seguito due bambini in tenera età, era un peso troppo grande da sostenere. “Finché i piccoli non hanno iniziato la scuola dell’obbligo, seguivo sempre Eros” – ha detto Marica Pellegrinelli – “Poi ho smesso e si è concluso anche il matrimonio” .

Si vociferava un ritorno di fiamma tra i due, prontamente smentito dalla nuova relazione che la modella ha intrapreso con con William Djoko, 37 anni, produttore e dj olandese. Sono stati avvistati recentemente insieme mentre passaggiano nel cuore di Milano.

Marica Pellegrinelli si è recentemente raccontata in un’intervista al settimanale F, portando alla luce un fatto deplorevole che le è accaduto quando era solo una ragazzina, ancora agli esordi di carriera.

“Avevo 14 anni, a un casting dovevo indossare un body” – ha detto. “Due uomini restavano lì a fissarmi”. Lei chiese insistentemente dove si trovasse un bagno per potersi cambiare, ma le è stato risposto che doveva farlo davanti a loro. La sua reazione? Ha girato i tacchi ed è andata via. “Fortuna che ero tosta” – ha raccontato.

Anche da adulta le cose non sono andate sempre per il verso giusto. “Mi è successo anche da sposata. Se andava bene, dopo mille provini chiedevano che mio marito finanziasse il film, o scrivesse la colonna sonora. Se andava male, il ragionamento era: è la moglie di Eros, se ci provo di sicuro sta zitta, e magari ci sta”.