Primark apre un maxi negozio in Italia nella città più fashion: la data è ufficiale

Primark. L’azienda irlandese mette una bandierina in un’altra città italiana. Conto alla rovescia per l’apertura di un nuovo mega store nel cuore di Milano. Svelato l’open day

La catena irlandese di negozi Primark, filiale dell’Associated British Foods ha negozi in tutta Europa e negli Stati Uniti. Specializzata in fast fashion, oggettistica e articoli per la casa dal design accattivante, è nota per i suoi prezzi accessibili, a portata di qualsiasi portafogli.

Tuttavia, il brand ha sempre rifugiato dalla vendita dei proprio prodotti online, adducendo come motivazione quella di voler sensibilizzare i propri clienti ad abitudini ecologicamente sostenibili. Già da qualche tempo il colosso ha aperto punti vendita anche in Italia, nello specifico nei seguenti comuni: Arese, Brescia, Campi Bisenzio, Catania, Roma, Rozzano, e Verona. É giunta notizia che presto anche Milano avrà il suo store Primark, in una zona centralissima. Scopriamo tutto al riguardo.

Primark apre a Milano: i dettagli sul nuovo store nella capitale della moda

Era già stato ampiamente annunciato dall’amministrazione di Primark l’intento di voler giungere alla cifra di 530 negozi nei prossimi cinque anni rispetto alle attuali 398 sedi. Una di queste sarà a Milano.

Il mega store sarà sito nella centralissima Via Torino, a pochi passi dal Duomo, al civico 45. Sarà il primo nella città meneghina, un vero e proprio paradiso per tutti gli appassionati di shopping: oltre 5mila metri quadrati di superficie commerciale suddivisi su cinque piani.

Iniziate a mettere le X sul calendario perché il conto alla rovescia è iniziato, un solo mese d’attesa. La data prevista per l’apertura, infatti, è il prossimo 6 aprile.

Luca Ciuffreda, responsabile di Primark in Italia, si è detto entusiasta di questo progetto. L’intento è di ampliare la presenza della catena irlandese sul territorio nostrano e portare l’offerta unica di Primark a un numero sempre più grande di clienti.

Lo store di Milano avrà a disposizione 90 metri quadrati dedicati ai prodotti ‘Primark Cares’ realizzati con materiali riciclati, organici o provenienti da fonti sostenibili.

Un solo “ostacolo” è previsto, a discrezione dei più superstiziosi. Il negozio avrà sede, come detto, in Via Torino 45 nei locali che precedentemente furono occupati da Standa. Poi si passò a Billa, senza avere troppa fortuna. Poi fu la volta della libreria Fnac, che chiuse dopo 12 anni.

Si toccò quindi a Trony che abbassò la saracinesca definitivamente nel 2018. Speriamo che Primark abbia più successo degli altri in quello che è denominato il “palazzo maledetto” per i negozi.