Rosalinda Cannavò e quel messaggio che ha scatenato il panico sul web: “l’amore vero sono solo loro”

Rosalinda Cannavò, quel messaggio che ha scatenato il panico sul web: “l’amore vero sono solo loro”. Come ha reagito Andrea Zenga?

Alfonso Signorini, che durante la scorsa edizione del “GF Vip” ha letteralmente lanciato la bellissima Rosalinda Cannavò, ne aveva intuito le potenzialità fin dal primo istante. Per tale motivo, il giornalista ha deciso di affidare alla sua pupilla la conduzione di “Casa Chi”.

Per l’ormai ex attrice, tutto sembra stia procedendo secondo i piani. Di recente, Rosalinda si è addirittura messa alla prova nelle vesti di cantante, distribuendo il suo primo singolo “Sempre avanti“.

Attivissima e partecipe quando si tratta di aggiornare i fan in merito ai propri trascorsi quotidiani, la Cannavò ha da poco pubblicato una Instagram story che ha fatto molto riflettere i suoi followers. La frase condivisa è enigmatica ed ha scatenato dubbi atroci negli utenti del web.

Nella vita di Rosalinda Cannavò, specie nell’ultimo anno, gli impegni si sono moltiplicati a dismisura. Oltre ad essere la presentatrice del format di “Casa Chi“, l’ex attrice si è anche gettata a capofitto nella sua nuova carriera di cantante, che sembra le stia dando molta soddisfazione.

A riempire le sue giornate, negli ultimi tempi, è inoltre subentrato un nuovo arrivato che starebbe prosciugando alla Cannavò tutte le sue energie. Stiamo parlando di Chinu, il cagnolino che l’ex gieffina ha adottato in coppia con Andrea Zenga. Solamente alcune ore fa, Rosalinda ha pubblicato una dolcissima Instagram story in compagnia dello splendido animale.

La Cannavò, che ha deciso di filmare Chinu proprio durante un viaggio in macchina, ha voluto condividere il video accompagnandolo con le seguenti parole: “l’amore incondizionato te lo insegnano loro“. Una dichiarazione, quella di Rosalinda, che a primo impatto aveva seminato una valanga di dubbi tra gli utenti del web.

Di fatto, tuttavia, il proseguo della clip ha contribuito a rasserenare gli animi dei fan. Come si evince dalla story, infatti, la Cannavò era in macchina in compagnia anche dell’altro suo amore: il fidanzato Andrea Zenga.

La loro famiglia, che in seguito all’arrivo di Chinu appare ormai completa, trasmette felicità ed armonia da tutti i pori. Tra la cantante ed il figlio di Walter Zenga, l’amore è stabile e forte proprio come agli inizi, e forse anche molto di più.