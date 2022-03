La strepitosa attrice italiana Sabrina Salerno è tornata a far parlare di sé con una tripletta di scatti infuocati: vediamoli insieme…

La bella influencer è una vera e propria bomba ad orologeria: il suo ultimo IG post ha fatto esplodere il web intero!

Nelle immagini, scattate a Venezia, la Salerno posa con dei tacchi neri in mano, mentre indossa un aderente vestito dalla profonda scollatura: gli zoom si sono sprecati!

Non c’è alcun dubbio: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Nella prima foto del post, la talentuosa cantante viene immortalata a tre quarti, con una spalla più alzata dell’altra, i capelli davanti al viso ed il sorriso sulle labbra: resisterle è impossibile!

Nel secondo scatto, invece, Sabrina viene fotografata con la testa inclinata verso la sua destra, lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo ed un’espressione piuttosto seria e sensuale… che spettacolo!

Nella terza ed ultima immagine, infine, vediamo strepitosa cinquantatreenne quasi di profilo, con la bocca socchiusa ed il décolleté in bella vista: i fan sono fuori controllo!

Ecco, dunque, il post che tutti state aspettando…

Sabrina Salerno, bellezza disarmante: mai vista una FOTO così… Un fan: “Sei la numero uno in tutto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Una cosa è certa: Sabrina sa sempre come rendere felici i suoi fans!

Il post è stato super apprezzato dagli utenti che la seguono ed ha ricevuto innumerevoli visualizzazioni, svariate condivisioni, migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si legge ad esempio: “Stile, eleganza, fascino, talento, bravura, classe, intelligenza: sei eccezionale e la numero uno in tutto quello che fai”; “Oltre i tacchi c’è di più: sei una grande artista!”; “Sei più illegale del solito” oppure “Sempre al top, complimenti”.

Le sue foto sono come una droga per i seguaci: non ne possono più fare a meno!

La popolarità della Salerno cresce ogni giorno a vista d’occhio: oggi il suo profilo Instagram è arrivato a contare più di 1,2 milioni di followers… e voi già la seguite?