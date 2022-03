Grave incidente d’auto sulla strada Ginosa-Laterza, in provincia di Taranto. Perdono la vita due giovani fidanzati di 29 anni

E’ accaduto venerdì sera in provincia di Taranto, lungo la statale 580 che collega Ginosa e Laterza. I due giovani fidanzati, Annalisa Guida e Fabio Lippolis, stavano viaggiando a bordo di una Mini Cooper quando, per cause ancora ignote, l’auto si è scontrata frontalmente con una Seat Ibiza.

Non ce l’hanno fatta i due fidanzati Fabio e Annalisa. Il grave incidente è costato loro la vita. Lui è morto sul colpo, lei invece è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. Avevano entrambi 29 anni. Alla guida dell’altra auto il 27enne Giuseppe Falcone, che ha riportato ferite gravi ma risulta comunque fuori pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Grave incidente d’auto in provincia di Taranto, perdono la vita due giovani fidanzati Fabio e Annalisa

Il gravissimo incidente è avvenuto nella sera di venerdì 4 marzo, lungo la statale 508 Ginosa-Laterza, i due giovani viaggiavano a bordo della loro auto, una Mini Cooper, quando si sono schiantati frontalmente contro un’altra auto, una Seat Ibiza. La circolazione sulla statale è stata interrotta per ore per consentire la messa in sicurezza e la rimozione della carreggiata dai rottami. Sul posto 118, Vigili del fuoco, Polizia Locale di Laterza e carabinieri al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire del tutto. Dai privi rilievi l’incidente sembrerebbe esser stato causato da un sorpasso azzardato ad elevata velocità.

La coppia di fidanzati non ce l’ha fatta. Entrambi 29enni, lui è morto sul colpo, lei poco dopo l’arrivo in ospedale. Stavano insieme da qualche anno Fabio e Annalisa. Lui aveva una laurea magistrale in Marketing e stava lavorando presso la Compass Banca del gruppo Mediobanca. La giovane donna invece aveva studiato Economia e negli ultimi mesi aveva maturato un’esperienza di lavoro a Milano, ma una volta terminata, ha preferito tornare nel suo paese d’origine. “Lo stesso fatto che Annalisa avesse fatto un’esperienza a Milano per poi tornare a Laterza è significativo del suo attaccamento al nostro territorio” ha detto il sindaco di Laterza, Francesco Frigiola. Ancora da stabilirsi la data dei funerali.