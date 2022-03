“Verissimo”, il racconto che gela Silvia Toffanin: “è morto, ma io l’ho…”. Sconvolgente

A “Verissimo”, le parole di Nathalie Caldonazzo hanno lasciato Silvia Toffanin senza parole: il racconto drammatico riguarda il papà della gieffina

È stata l’ultima concorrente ad aver lasciato il “GF Vip”, proprio ad un passo dalla finalissima. Nathalie Caldonazzo, ospite della puntata odierna di “Verissimo”, ha raccontato a Silvia Toffanin i momenti salienti della propria vita, sia personale che professionale.

Quando la showgirl si è ritrovata a parlare della propria famiglia, l’atmosfera in studio si è fatta incredibilmente tesa. La padrona di casa, che pur era a conoscenza dei trascorsi della Caldonazzo, non ha potuto evitare di trattenere il fiato. Nathalie, spiazzando tutti, ha raccontato delle verità su suo padre a dir poco sconvolgenti.

“Verissimo”, il racconto di Nathalie Caldonazzo gela Silvia Toffanin: “è morto, ma io l’ho…”

Nathalie Caldonazzo, prima ospite della puntata domenicale di “Verissimo”, si è aperta con Silvia Toffanin in merito a degli aspetti senza dubbio scottanti della propria vita. In particolare, la showgirl ha lasciato il pubblico senza parole nel momento in cui ha raccontato dei propri trascorsi con il padre.

“Era un narcisista patologico“, ha esordito l’ex gieffina, per poi narrare nei dettagli la vita d’inferno a cui l’uomo avrebbe costretto la madre di Nathalie, la ballerina Leontine. L’ex di Massimo Troisi, senza alcun tipo di freno, non ha esitato a dipingere il padre come un uomo egocentrico e violento.

“Si è dimostrata una persona violenta, sia nelle parole che nei gesti” – ha proseguito la Caldonazzo, mentre la padrona di casa di “Verissimo” tratteneva a stento il fiato – “Spesso ho assistito a scene a cui non avrei dovuto assistere“. Un’infanzia che definire movimentata è davvero riduttivo, quella dell’ex gieffina, che in seguito ha anche trovato la forza di parlare della morte del padre.

“È morto abbastanza giovane, ma io non gli porto rancore: l’ho perdonato“: questa la toccante confessione di Nathalie. Nonostante il drammatico passato, la showgirl, nel corso della sua vita, è riuscita a creare legami meravigliosi e duraturi con le figure maschili che le si sono affiancate.

Non poteva mancare il ricordo di Massimo Troisi, nei confronti del quale Nathalie ha speso solamente parole colme d’affetto e di gratitudine. La Toffanin, che le ha fatto i complimenti per il modo in cui ha affrontato la situazione, le ha rinnovato l’invito presso lo studio di “Verissimo”.