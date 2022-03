Ambra e Renga, dopo anni la verità che sconvolge: c’è ancora qualcosa tra loro

Si tratta di una delle storie d’amore più importanti dello showbiz, giunta al capolinea diversi anni fa. Eppure non sembra detta l’ultima parola su di loro…

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti e questa sembrerebbe essere la colonna sonora ideale per la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Francesco Renga.

I due si sono conosciuti nel 2004 nel corso di una trasmissione radiofonica, non si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, il loro amore è nato in punta di piedi: sono seguiti scambi di messaggi e telefonate fino a che dalla frequentazione sono arrivati ad una vera e propria relazione salda e duratura che li ha tenuti uniti per 11 lunghi anni e dalla quale sono nati i due figli, Jolanda e Lorenzo.

Tutto ad un tratto, però, il cantante e l’attrice si sono detti addio, lasciando di stucco i fans della coppia.

In un’intervista a ”Io donna” la stessa Ambra Angiolini rivelò che non avrebbe voluto che tutto morisse senza accorgersene e così quando ha preso consapevolezza della realtà dei fatti ha decio di separarsi dal padre dei suoi figli, prima ancora che il rapporto si deteriorasse.

Ambra Angiolini e la dicbhiarazione al suo ex

Dopo qualche anno, l’ex volto di ”Non è la Rai” conobbe l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri e proprio con lui ritrovò il sorriso fino a perderlo di nuovo quando scoprì i tradimenti da parte del tecnico bianconero.

Oggi Ambra ha ritrovato la serenità e ha deciso di dedicarsi completamente al suo lavoro e ovviamente all’amore dei suoi figli, eppure con il suo ex compagno non si è del tutto assopito il sentimento piuttosto è mutato in qualcosa di ancora più intenso e autentico.

Come lei stessa ha dichiarato ai microfoni di ‘‘Domenica In”, tra la conduttrice e il giudice di ”All togheter now” continua a esserci una grande complicità tanto che lo considera quasi come un figlio che ogni tanto va sgridato.

Dunque, di fronte a queste affermazioni i fans della coppia continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra i due e chissà che non avvenga prima di quanto si aspettino?