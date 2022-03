Barbara D’Urso, la doppia versione della conduttrice scatena il popolo del web: impossibile non apprezzarne la bellezza sconvolgente…

Mediaset si prepara ad affidare a Barbara D’Urso la nuova, scoppiettante edizione de “La Pupa e il Secchione”. Nel corso di questa stagione televisiva, la conduttrice si è concentrata esclusivamente su “Pomeriggio 5”, unico tra i suoi programmi ad essere scampato alle riforme volute da Pier Silvio Berlusconi.

Come annunciato nell’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, la D’Urso, assieme agli autori, avrebbe deciso di stravolgere completamente la natura della trasmissione, trasformata in una sorta di reality.

I followers, impazienti di ammirarla alle redini di un nuovo format, non mancano di apprezzare le pubblicazioni mozzafiato della loro beniamina. E proprio la copertina della suddetta rivista non ha mancato di seminare il panico sul web. Barbara, che si è lasciata ritrarre in una doppia versione, è sensuale oltre ogni limite.

Barbara D’Urso, la doppia versione di sé scatena il web: “Adoro potente”. La FOTO è esplosiva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

È tra le conduttrici più criticate e al contempo più seguite del panorama televisivo, eppure la sua personalità non manca di imporsi e di far discutere al tempo stesso. A breve, Barbara D’Urso prenderà in mano le sorti di uno storico programma dell’emittente Mediaset, “La Pupa e il Secchione”.

Nello specifico, la trasmissione andrà in onda su Italia 1 con un format completamente rinnovato. La padrona di casa di “Pomeriggio 5”, infatti, ha voluto trasformare il programma in un vero e proprio reality, con tanto di studio che permetterà agli ospiti di commentare le vicende dei protagonisti.

In una recente intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, Barbara ha inteso sposare in tutto e per tutto la natura della sua nuova trasmissione, tanto da proporsi in due vesti diametralmente opposte. “Pupa e Secchiona“, ha scritto la conduttrice a corredo dello strabiliante post, che ha scatenato un vero e proprio delirio sul web.

“Adoro potente“, è il commento di un fan, estasiato da questa doppia versione della presentatrice di Canale Cinque. E gli apprezzamenti non sono mancati anche da parte di altri followers della D’Urso: “Sei pazzesca“, “Sicuramente sarà un successo“.