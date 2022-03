Beppe Vessicchio si sbottona sulla suo grande amore, dopo anni spunta una dettaglio sul suo matrimonio che emoziona il web

Un uomo di altri tempi con il suo sguardo serio e quella barba bianca che lo contraddistinguono da sempre. E’ così il maestro Beppe Vessicchio, da tutti conosciuto per la sua grandiosità e talento.

Musicista, arrangiatore, direttore d’orchestra e compositore. E’ stato uno degli insegnanti della scuola di “Amici di Maria De Filippi” e non manca mai sul palco dell’Ariston. Ha una meravigliosa famiglia e una moglie strepitosa di cui ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera.

Beppe Vessicchio, la rivelazione inaspettata su sua moglie

Beppe Vessicchio ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo riguardo alla sua vita privata. Infatti, sappiamo soltanto che sua moglie si chiama Enrica Mormile che ha circa sessant’anni.

I due si sono conosciuti quando avevano venti anni e sono sposati dal 1989. Il direttore d’orchestra, in un’intervista per il Corriere della Sera ha confessato qualcosa sull’amore della sua vita che non ha mai detto prima d’ora in tv.

“Ci siamo conosciuti a vent’anni e ci siamo sposati dodici anni dopo, faccia lei. Ci siamo incontrati e riconosciuti subito, ma abbiamo aspettato. Volevamo capire, sentire. – ha raccontato – La scienza studia principalmente il cervello, ma noi siamo fatti di tante altre cose”.

Poi la rivelazione: “Per esempio, se mi stacco qualche ora da mia moglie poi ho bisogno di sentirla al telefono, ma non per senso del possesso: è per recuperare una parte di me”.

Galeotta è stata la musica, la coppia ha anche una canzone che li lega You got the friend di James Taylor. La moglie Enrica è stata ed è una costante per Vessicchio, fin dai primi anni di carriera quando il successo sembrava essere un’utopia. Sempre complici, uno accanto all’altro, tra alti e bassi senza mai mollare.

I due, nonostante gli impegni lavorativi, non perdono occasione di trascorrere del tempo insieme. Cucinano, mangiano e scherzano. Sono anche nonni e l’amore per la nipote supera ogni limite.

Beppe Vessicchio, apparentemente burbero, è amato dal pubblico italiano che ogni anno non vede l’ora di vederlo alla direzione dell’orchestra di Sanremo. Ormai è una garanzia.