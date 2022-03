Caos in RAI, Flavio Insinna lascia “L’Eredità” ad un volto famosissimo e molto apprezzato dal pubblico

Flavio Insinna dice addio alla RAI e si cerca il sostituto de “L’Eredità”. Gli indizi porterebbero ad un nome molto amato dal pubblico.

Tra i principali conduttori delle reti RAI c’è lui Flavio Insinna, l’attore che negli anni ha mostrato comunque di sapersi destreggiare nella conduzione, portando avanti tutti i programmi che gli venivano affidati dai vertici di Viale Mazzini. Tra questi ovviamente “L’Eredità” il preserale che ha sollevato non poche critiche.

A quanto pare infatti non sono stati gradite alcune sue affermazioni sulla scelta dei concorrenti – creando uno scandalo di cui si fece al tempo portavoce “Striscia la Notizia” – o affermazioni sulla caccia, anche se quelle in fondo erano delle semplici opinioni che però non furono gradite in RAI tanto che si temeva la perdita di numerosi telespettatori.

Flavio Insinna dice addio a “L’Eredità”, chi prende il suo posto?

Insomma, lo stile ed il modo di fare di Insinna non sarebbero particolarmente graditi. Tuttavia, sul suo profilo Instagram dove in effetti ha pochissimi followers – magari dovuto al fatto che il suo pubblico non abbia tanta dimestichezza sui social – ma si leggono sempre parole liete e di stima.

L’ultimo post risale a pochi giorni fa quando il celebre conduttore ha voluto coinvolgere il web in occasione de “Il Cantante Mascherato” il format di successo del venerdì sera firmato RAI UNO condotto da Milly Carlucci e che vede lo stesso Insinna tra i Giudici, insieme a Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Arisa. Un ruolo che gli compete molto bene tanto che il pubblico si è anche affezionato alle sue ipotesi ed alle sue attività di ricerca.

Ma tornando al suo ruolo ne “L’Eredità” Flavio lascerebbe il timone del programma vacante. E chi potrebbe essere al suo posto? Circolano da giorni delle voci, delle indiscrezioni da parte del web che vedrebbe molto bene un volto amatissimo, molto apprezzato persino sui social dove ha diversi fan page: stiamo parlando di Claudio Lippi.

Il celebre conduttore infatti sarebbe ritornato in RAI e sono numerosi i fans che hanno lanciato questa proposta. Sarà accolta? Non resta che attendere ulteriori sviluppi.