Lo chef questo fine settimana ha trascorso due giorni a Montecarlo ma il viaggio di andata si è rivelato una vera agonia, la protesta piove secca sui social.

Dal 2008 lo chef Alessandro Borghese è sposato felicemente con la sua spalla destra Wilma Oliviero da cui ha avuto anche due splendide bambine, Arizona e California, nomi che riecheggiano le sue origini da parte di madre.

Titolare del prestigioso locale milanese AB – Il lusso della semplicità e volto noto del programma di TV8 “4 Ristoranti”, raramente ha tempo per trascorrere un fine settimana in completo relax con la sua dolce metà lontano dalle figlie e dal lavoro frenetico nel suo meraviglioso locale nel centro della capitale lombarda.

Questo fine settimana ha però fatto un’eccezione e con Wilma si è recato a Monte Carlo per far visita a Flavio Briatore che lo ha invitato come suo ospite a cena presso il Cipriani Monte Carlo, locale superbo che si trova nel cuore del Principato di Monaco, ai piedi del prestigioso edificio Mirabeau, su Avenue Princesse Grace.

I due piccioncini hanno però svolto un lunghissimo viaggio della speranza per arrivare e che lo chef ha commentato nel peggiore dei modi nelle sue Instagram stories. Sentiamo la protesta.

Alessandro Borghese sbotta in diretta: “Liguri fate qualcosa!”

Dopo un viaggio della speranza di 6 ore e mezzo in auto da Milano a Ventimiglia e poi verso il Principato, hanno raggiunto la meta e potuto cenare in questo posto magico dove si trovano vip e celebrità da tutto il mondo.

Peccato per il tortuoso spostamento in auto che lo chef non solo ha documentato ma ha anche pesantemente criticato per incitare i liguri a fare qualcosa.

“Mamma mai…io non sono avvezzo alle polemiche però mi ricordo che circa due anni fa per andare a trovare mia moglie e le mie figlie in Liguria ci misi ben 6 ore in auto. Sono passati due anni ma qui la situazione è sempre la stessa, se non peggio!”.

Poi prosegue rincarando la dose: “Non ci si può mettere 6 ore e mezza da Milano a Ventimiglia con l’autostrada che peraltro si paga. Oltretutto, tutti questi cantieri…ma dove sta la gente a lavorare? Non va bene, bisogna ribaltare il risultato qui…! Liguri facciamo qualcosa su!”.

Chi di dovere avrà visto le stories decisamente su di toni dello chef senza pazienza in questo viaggio infinito che doveva essere all’insegna del solo relax? Attendiamo che qualcuno risponda alla sua protesta social e possa smuovere qualcosa.