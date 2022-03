Un pomeriggio all’insegna dell’amore per la showgirl Belen Rodriguez. La verità è ormai sotto gli occhi di tutti. Il risultato è “da favola”.

Gli ultimi scatti della showgirl di origini argentine, protagonista del nuovo appuntamento con “Le Iene”, Belen Rodriguez, hanno sin da subito attirato l’attenzione dei suoi ammiratori. La bellissima trentasettenne, dopo essere stata, seppur indirettamente, protagonista di uno degli episodi più esilaranti della seconda stagione di “LOL – Chi Ride E’ Fuori“, ha sganciato una nuova bomba dai risultati ultra romantici.

La nata sotto il segno della Vergine, oltre a essere uno dei punti di riferimento per il piccolo schermo, è anche una delle prime rappresentanti del noto brand di beachwear, totalmente made in Italy, di @mefuireal. Il progetto, divenuto celebre in brevissimo tempo anche sui vari social network di riferimento, è stato realizzato da Belen grazie alla collaborazione con la sorella, la dolcissima ex gieffina Cecilia Rodríguez.

“Ti ha raggiunto Stefano e cambi sguardo!” Belen Rodriguez le pose del vero amore – FOTO

“Ti ha raggiunto Stefano e cambi sguardo!“, ammette una fan della soubrette. La considerazione si riflette tra i commenti osservando le immagini, quanto la romantica citazione, utilizzata da accompagnamento e appena pubblicata su Instagram da Belen. Se la didascalia riporta i versi del cantautore e poeta spagnolo Joaquín Sabina, “posso dire che le tue labbra hanno il sapore delle labbra che bacio nei miei sogni“, le stesse espressioni della conduttrice lasciano sperare in un futuro ritorno di fiamma.

“Vero, ho avuto lo stesso pensiero“, continuerà pertanto una seconda utente legandosi all’iniziale osservazione sul suo sguardo. E ancora: “Io solo con Stefano la vedo felice e innamorata! Con lui i suoi occhi brillano…” Ma sarà davvero così?

Un risultato “da favola”. Nonostante entrambi gli esponenti della storica coppia abbiano più volte espresso le loro considerazioni riguardo a loro rapporto, pacifico, rispettoso e soprattutto d’amicizia, anche in nome di Santiago, ma senza alcun effettivo indizio che possa alludere a un ricongiungimento ufficiale con l’ex ballerino e talentuoso showman partenopeo Stefano De Martino. Ad ogni modo, la loro complicità sembrerebbe per molti non avere confini.

Belen difatti ha dimostrato senza timore tutta la sua contentezza. E, in primis, attraverso il suo sguardo. Nella prima posa, su un totale di ben sei meravigliose istantanee a sfondo naturale e in outfit arcobaleno. La showgirl è dunque, ad ogni modo, felice della sua quotidianità.