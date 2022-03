Elodie, diventata famosa grazie al programma “Amici di Maria De Filippi”, continua la sua carriera all’insegna della musica ed i fan sono pazzi di lei.

Cantante dalla voce decisa e sensuale, Elodie ha postato su Instagram un video che ha fatto impazzire tutti. Nel testo ha annunciato che domani sera a mezzanotte arriva un nuovo pezzo, “Bagno a mezzanotte”.

Visto il periodo in cui stiamo vivendo e soprattutto il momento delicato che sta attraversando l’Ucraina, Elodie ci ha tenuto a scrivere che il ricavato della vendita che otterrà il singolo sarà devoluto ai progetti “Save the Children”, un aiuto per garantire maggior cibo, medicine, coperte, beni primari per i bambini in fuga dalla guerra. Un gesto nobile da parte di Elodie che nonostante il periodo di stop per migliaia di artisti a causa della Pandemia, non ha ritenuto giusto prendersi il guadagno del suo nuovo brano, ma destinarlo tutto a chi in questo momento è in grossa difficoltà, un motivo in più quindi, per acquistare “Bagno a mezzanotte”.

Il ricavato del brano di Elodie devoluto ai bambini in fuga dalla guerra, il video sensuale fa impazzire i fan

A ricordare l’uscita del nuovo singolo, ci ha pensato un video molto sensuale postato da Elodie su Instagram in cui appare la cantante con un completino nero sexy mentre fa un piccolo stacchetto con il pezzo nuovo in sottofondo.

I fan sono letteralmente impazziti e tra i commenti, un ragazzo che ha dichiarato di essere in lutto nazionale dopo aver visto la foto di Elodie ed il nuovo fidanzato. La cantante è stata fidanzata fino a poco tempo fa con Marrakech e la coppia è stata super amata da tutti, così tanto che alla notizia della storia finita, in molti si sono dispiaciuti all’idea di non vederli più insieme. Oggi al fianco di Elodie, pare ci sia un nuovo amore e questo non è gradito da chi in modo fiabesco, spera di poterla avere tutta per se. Attendiamo ad ogni modo, l’uscita ufficiale del brano “Bagno a mezzanotte”, con la consapevolezza che di sicuro, come sempre, sarà un grande successo.