LOL 2, la concorrente ha trovato la forza di parlarne: “sono riuscita a disintossicarmi”

LOL 2, Diana Del Bufalo ha trovato la forza di parlare di un tema piuttosto delicato per lei: “sono riuscita a disintossicarmi”

Nonostante la sua esperienza televisiva a “LOL – Chi ride è fuori” non sia durata a lungo, Diana Del Bufalo non ha mancato di confermare la propria bravura di fronte al pubblico del portale Amazon Prime Video.

C’è chi ha avuto modo di conoscerla principalmente nelle vesti di attrice, e chi nelle vesti di comica; di certo, però, l’ex di Paolo Ruffini può essere considerata come un’artista completa ed eclettica.

Della sua vita privata, al di là della celebre liaison con il conduttore livornese, si sa davvero poco. Solo di recente, nel corso di un’intervista rilasciata a Ok Salute e Benessere, la Del Bufalo ha trovato il coraggio di parlare di una parte a dir poco intima di sé: le sue parole vi lasceranno senza fiato.

LOL 2, Diana Del Bufalo ha trovato la forza di parlarne: “sono riuscita a disintossicarmi”

Nonostante, nella sua recente esperienza televisiva a “LOL – Chi ride è fuori”, Diana Del Bufalo non abbia avuto modo di dimostrare tutte le proprie qualità, la sua verve comica è stata indubbiamente apprezzata dal pubblico. Celebre sia nel ruolo di comica che in quello di attrice, la nativa di Roma, negli anni, ha raccolto un consistente numero di ammiratori attorno alla sua persona.

Ma cosa si sa davvero a proposito della vita privata della conduttrice? In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Ok Salute e Benessere, Diana ha trovato la forza di parlare di una parte a dir poco intima di sé. Con grande dolore, l’ex volto di “LOL 2” ha ripercorso uno dei momenti più difficili della propria vita.

“Soffrivo di dipendenza emotiva, esistevo solo in funzione del mio partner” – questa la drammatica confessione della comica, che ha in seguito aggiunto – “Sono riuscita a disintossicarmi e a capire che non ho bisogno di nulla e di nessuno“. Un racconto che i suoi followers, nonostante la conoscessero a fondo, non si sarebbero mai aspettati di ascoltare.

Diana ha successivamente confermato che, ad oggi, la sua vita è completamente cambiata rispetto al passato. La conduttrice, che si ama e si apprezza ogni giorno di più, è ormai una persona nuova agli occhi dei fan, che non hanno mancato di complimentarsi con lei per il suo incredibile percorso.