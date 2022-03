Melissa Satta, il cambio d’abito non piace a tutti i fan: “Meglio in maglietta e pantaloncini” – VIDEO

Melissa Satta entra in camerino e ne esce elegantissima, ma il vestito che indossa a più di qualcuno non piace: il parere dei followers

In questa stagione, Melissa Satta entra sempre più nel cuore degli ammiratori, con le sue apparizioni a Sky Sport che lasciano davvero senza fiato. La showgirl, presenza fissa del Club di Fabio Caressa, mette in mostra come sempre un fascino colossale, oltre che una grande competenza e passione.

Grande tifosa del Milan, Melissa ha sicuramente esultato per la vittoria dei rossoneri in casa del Napoli. Il Diavolo è tornato in vetta alla classifica e può credere più che mai nello scudetto, anche se il testa a testa con l’Inter durerà fino al termine e anche i partenopei non possono essere considerati fuori dalla corsa.

Il trionfo della squadra di Pioli al ‘Maradona’ è stato senza dubbio l’argomento principe dell’appuntamento della domenica sera sull’emittente satellitare. Ma come spesso accade, almeno parte dell’attenzione dei telespettatori era sulla bellissima Melissa.

L’ex velina incanta sempre per eleganza, fascino e sensualità, confermandosi una delle bellezze più amate dagli italiani e sempre seguitissima da un notevole stuolo di ammiratori. Gli oltre quattro milioni e mezzo di followers su Instagram parlano da soli. Ma ieri sera, non tutti sono stati d’accordo nell’approvare il suo look.

Melissa Satta, l’abito risplende ma gli ammiratori non gradiscono: “Non esalta le tue curve”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

In un post su Instagram, Melissa ha documentato con un breve video il suo ingresso in camerino per indossare l’abito per la diretta. Un vestito molto elegante, dalle tonalità scure e con svariati punti luce che facevano ‘brillare’ come una stella Melissa. Un abito che però secondo i fan aveva un difetto.

Secondo molti, infatti, era un vestito che non calzava particolarmente bene addosso alla showgirl sarda, non mettendone in risalto nel modo giusto la fisicità prorompente. “Sei sempre bella, ma l’abito non ti fa risaltare“, scrive una follower. “Stavi meglio in maglietta e pantaloncini“, scrive qualcun altro.

I complimenti alla Satta, naturalmente, si sprecano, ma più di qualcuno insomma rimpiange una scelta stilistica che questa volta non ha reso giustizia alla sua incredibile bellezza.