Quante volte dimentichiamo la password che abbiamo utilizzato per una mail, un programma o l’accesso a qualche piattaforma? Purtroppo accade spesso, ecco come recuperarla in modo facile e veloce.

Negli ultimi 20 anni abbiamo assistito ad un’evoluzione tecnologica notevole, i nostri dispositivi sono all’avanguardia, pronti a tutto per soddisfare le nostre esigenze, anche le più disparate. Dal momento che anche solo attraverso uno smartphone possiamo connetterci al mondo di internet, svolgendo attività diverse, è naturale che per accedere a determinate piattaforme o funzioni, necessitiamo di una password.

La password è stata inventata nel 1964 da Fernando Corbató, un ingegnere informatico nonché professore alla MIT di Boston. Corbató stava lavorando ad un progetto mediante il quale, più utenti potevano connettersi in contemporanea dallo stesso computer, grazie ad un lavoro certosino di ricerca ha inventato la famosa “parola d’ordine”, ovvero la password.

Recuperare la password è facilissimo, ecco come fare

Come abbiamo già detto la tecnologia si è evoluta notevolmente, stare al passo con i tempi implica anche doversi difendere tramite una password da occhi che potrebbero essere indiscreti. Considerando il fatto che oggi occorre una password praticamente per tutto, a volte capita che qualcosa ci sfugga, specie se non segniamo tutto nell’immediato.

Oggi ti sveliamo il trucco facile e veloce per recuperare una password, prima di iniziare però ti preannunciamo che per la riuscita dell’operazione, la parola d’ordine dimenticata deve essere salvata nel database.

Password dimenticata iOs: vediamo come recuperarla relativamente ai siti Internet ed alle app che utilizzi. Sblocca il tuo Iphone, vai su Impostazioni – vai su Password – in questa sezione compariranno tutte le app che hai scaricato sul cellulare. Per trovare l’accesso a quella che a te interessa basta fare tap sul nome del sito o dell’applicazione. In questo modo avrai nome utente e password.

Password dimenticata Androide: in questo caso i passaggi sono altrettanto simili e semplici. Impostazioni – vai su Google – Smart Lock per password. Davanti ti si presenterà una schermata dalla quale potrai attingere a tutte le password salvate sul tuo cellulare. Anche in questo caso clicca sul tap su ciò che ti interessa ed ecco che otterrai la tua parola d’ordine dimenticata.

Per email – piattaforme digitali etc, ti basterà cliccare su password dimenticata e ti verrà fornito sulla mail che utilizzi per l’accesso un link per generare una nuova password.