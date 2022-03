Lo ammette in diretta Vanessa Incontrada alle prime luci del giorno. La confessione non passa inosservata privando i suoi fan della stabilità.

Nonostante le numerose difficoltà di queste ultime due annualità per il mondo dello spettacolo, l’attrice, conduttrice e showgirl di origini spagnole, Vanessa Incontrada, ha dimostrato al pubblico di saper continuare a mettersi alla prova in più ambiti. Nel mentre quest’oggi, lunedì 7 marzo, un’inattesa confessione della straordinaria quarantatreenne, ha presto sorpreso la maggior parte dei suoi ammiratori.

Dopo la sua dinamica partecipazione al reality su Prime Video di “Celebrity Hunted“, il momentaneo e divertente ingaggio al tg satirico “Striscia La Notizia” al fianco di Alessandro Siani, l’attrice ha interpretato il ruolo della coraggiosa Fosca Innocenti per l’omonima miniserie televisiva trasmessa in questo 2022, e poi di Ambra nella pellicola cinematografica “Ostaggi“, realizzata dalla regista romana Eleonora Ivone.

“Quello che amo di più” Vanessa Incontrada e la confessione che destabilizza, fuori il lato più vero – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Ancor prima dei suoi calorosi e sempre presenti “besitos” l’attrice ha dimostrato ai suoi follower su Instagram di dover rivolgere loro una disarmante confessione. In tal modo, Vanessa, condividendo la sua ultima istantanea sul suo seguitissimo profilo social, ha infine deciso di renderla di pubblico dominio.

L’immagine, accompagnata da un potente raggio di sole e da un ritratto in primo piano dalla forma smagliante, e come d’abitudine acqua e sapone, pare abbia in breve tempo colpito nel segno. Preferendo, questa volta, immortalare quello che si rivelerà presto come: il suo “lato più vero“.

“E sì“, ammette perciò l’ex storica co-conduttrice di “Zelig”. “Mi piace sorridere“, o ancor meglio: “amo sorridere“. Ma, nonostante il benefico stupore innescato negli sguardi dei suoi osservatori in rete, la soleggiante parentesi sembrerebbe non arrestarsi a questo punto.

“Quello che amo di più” sarà, pertanto, anche la risposta di uno dei suoi molteplici fan. Ciascuno di essi desidererà, nel frattempo, mettere in risalto i punti di forza della bellissima nata sotto il segno del Sagittario. E che, fin dai suoi esordi, avrebbero saputo risplendere di luce propria. Quali: la simpatia e la naturalezza.