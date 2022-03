Lino Guanciale è tra gli attori del panorama italiano più ricercato degli ultimi anni. Sono tante le serie in cui l’abbiamo visto protagonista e questa sera arriva un nuovo appuntamento con “NOI”.

Tra gli attori che hanno ottenuto un ruolo per raccontare la storia di questa grande famiglia, c’è anche Aurora Ruffino che vestirà i panni di Rebecca. Guanciale interpreterà Pietro e poi tanti altri che arricchiranno il cast, tra i nomi: Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone.

Ma abbiamo detto che “NOI” è una serie che arriva sullo schermo come la versione italiana di una serie tv amatissima dal pubblico e campione di ascolti in USA, di quale serie si tratta? La seguitissima “This is us”, una serie che racconta la storia di una famiglia composta da Pietro e Rebecca che si innamorano negli anni 80 e dal frutto del loro amore arrivano negli anni tre meravigliosi bimbi: Claudio, Caterina e Daniele. Tutto si concentra sulle vicende che i vari personaggi vivono nel tempo, tra gli anni 80 e i giorni nostri, il rapporto tra e con i genitori e le vite dei tre fratelli, tra amori e carriera professionale.

L’idea di adattare “This is us” ad una versione italiana è stata subito ben accetta dagli attori che poi hanno preso parte alle riprese. Lo stesso Lino Guanciale ha dichiarato che l’originale ha ormai una potenza indiscussa per il successo di una serie in quanto tiene il telespettatore incollato al televisione per seguire le vicende del racconto, una famiglia in questo caso che nasce e si forma negli anni 80, una storia in cui di sicuro tante case italiane potranno riconoscersi.

La colonna sonora che accompagna la storia è “Mille stelle” cantata da Nada e Andrea Farri. Saranno quindi 6 serate domenicali in cui su Rai1 a fare compagnia al pubblico, ci sarà “NOI” e anche se da domani attraverso gli ascolti e i commenti sul web, si potrà capire quanto questa serie sia stata la scelta giusta, già è possibile poter fare un pronostico dettato non solo dalla storia che, rifacendosi a quella di un racconto già molto amato avrà di sicuro ottime basi, ma anche al cast italiano scelto che vanta un curriculum di grandi successi.