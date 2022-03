Sanremo 2023 e 2024 in mano ad Amadeus, lo sconvolgente gesto della moglie FOTO

Sanremo 2023 e 2024 sarà guidato da Amadeus, allungando la lista delle edizioni che lo vedono lo showman. Il gesto della moglie è sbalorditivo.

Felicità, gioia ed emozioni travolgenti. Questo quanto vissuto da Amadeus negli ultimi giorni a seguito di una novità importante: sarà ancora il conduttore di Sanremo non solo per il prossimo anno, ma anche per quello dopo.

Una notizia che lo ha reso molto felice confermando quanto la sua conduzione delle ultime tre edizioni sia stata apprezzata. Quella di questo 2022 ha raggiunto ascolti da record, simbolo di quanto il presentatore sia amato.

Il pubblico non ha potuto che gioire nell’apprendere questo importante aggiornamento e tra questi in particolare la moglie Giovanna. Quest’ultima, legata da anni ad Amadeus, si è pronunciata più volte molto orgogliosa del marito lasciandosi andare a un gesto clamoroso.

Sanremo 2023 e 2024: Amadeus confermato, il gesto della moglie inaspettato

Giovanna e Amadeus sono legati da un profondo amore dal 2003. Sposati e genitori di José, la loro intensa è fortissima. Conosciutisi nell’ambito de “L’Eredità” dove lui era conduttore e lei nel cast delle vallette, nota per lo stacchetto della scossa, subito ha rapito il cuore di quello che sarebbe diventato il futuro marito.

Dopo un lungo corteggiamento i due si sono messi insieme facendo coppia fissa da ormai quasi venti anni. Nel tempo la moglie è sempre stata al suo fianco, spronandolo in ogni sfida. Molto orgogliosa dei risultati incredibili raggiunti nel corso della sua carriera in occasione della scoperta della sua riconferma di Sanremo si è mostrata molto emozionata.

In particolare ha catalizzato l’attenzione con un gesto toccante: su Instagram ha condiviso uno scatto in cui si mostra con le mani sul volto con un’espressione di stupore accompagnata dalla scritta: “Uguale alla mia reazione alla notizia di oggi”. La foto è stata scattata nell’ambito della 72esima edizione della kermesse a cui ha preso parte in prima linea, sfoggiando look stratosferici.

Sempre impeccabile dalla platea ha fatto il tifo per il marito per tutta l’intensa manifestazione: supporto che non tarderà ad arrivare per la nuova sfida che lo aspetta nei prossimi anni, a cui presto si metterò al lavoro per stupire nuovamente il pubblico.