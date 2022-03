Un calciatore di soli 25 anni è deceduto sabato all’ospedale di Siena, dove si trovava ricoverato in seguito ad un incidente stradale verificatosi una settimana prima.

Non ce l’ha fatta il calciatore di 25 anni che si trovava ricoverato in ospedale da una settimana a Siena, in seguito ad un terribile incidente stradale. Il cuore del giovane ha smesso di battere sabato, nonostante i vari tentativi dei medici di salvargli la vita.

Il 25enne, secondo quanto ricostruito, sabato 26 febbraio, si trovava in macchina con un amico, quando per cause ancora da accertare la vettura è uscita di strada ribaltandosi nel territorio di Marciano della Chiana. Dopo il sinistro era stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto per le gravi ferite riportate.

Lutto a Foiano della Chiana, comune in provincia di Arezzo che piange la scomparsa di Luca Solimeno, calciatore 25enne originario di Torre Annunziata ma da tempo residente nel centro aretino.

Luca, riporta la redazione di Arezzo Notizie, lo scorso 26 febbraio è rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale a Marciano della Chiana (Siena): l’auto sulla quale viaggiava insieme ad un suo amico, un 22enne, è uscita di strada, per cause ancora da chiarire, e si è ribaltata. Sul posto erano arrivati i soccorsi del 118 ed i vigili del fuoco che hanno trasportato d’urgenza il giovane presso l’ospedale Le Scotte di Siena. Qui i medici hanno provato in tutti i modi a tenerlo in vita, ma ogni sforzo è risultato vano. Il cuore di Luca ha smesso di battere ad una settimana di distanza dal drammatico sinistro.

La notizia della morte del 25enne ha sconvolto anche il mondo del calcio della provincia aretina. Luca, scrivono i colleghi di Arezzo Notizie, ha militato come attaccante nel Guazzino, nel Foiano e nel Terontola, società che partecipa al campionato di Seconda Categoria. Proprio quest’ultima ha pubblicato un messaggio di cordoglio sulla propria pagina Facebook.

Al cordoglio si è unita anche la US Arezzo Football Academy, settore giovanile dell’Arezzo nel quale Luca era cresciuto.