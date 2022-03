Ilary è assente al fianco di Francesco e Noemi torna all’Olimpico per il match Roma – Atalanta. Cosa sta succedendo davvero tra lei e Totti ?

Dopo essersi calmate un po’ le acque in questi ultimi giorni, i dubbi sull’ipotetica crisi tra l’ex capitano giallorosso, Francesco Totti, e la showgirl romana Ilary Blasi, sarebbero tornati sulla scena incuriosendo nuovamente i fan della storica coppia.

Se la repentina smentita di Totti sui social network, a meno di ventiquattr’ore dalle cruente rivelazioni fornite in rete da Dagospia, sembrava non aver convinto del tutto il suo pubblico, ora quest’inatteso e nuovo avvistamento potrebbe contenere al suo interno quella che si presenta come l’unica verità sulla spinosa questione amorosa.

Francesco Totti, Noemi si presenta all’Olimpico: un nuovo avvistamento senza Ilary

Nella giornata di ieri, sabato 5 marzo, a causa della presenza di Noemi allo Stadio Olimpico, le più varie supposizioni sulla crisi di coppia hanno iniziato con latente energia a fare il loro corso. La giovane ragazza, identificata precedentemente da Dagospia come la possibile nuova fiamma di Francesco, si trovava difatti in tribuna. E a soli pochissimi metri di distanza da lui. Entrambi recatisi sul posto per assistere al match Roma – Atalanta.

Un ulteriore punto a favore dei numerosi pettegolezzi pare sia stata la volontaria assenza di Ilary, alla sfida calcistica. Conclusasi nel pomeriggio, con un bellissimo goal di Abraham in vantaggio alla fine del primo tempo. E segnando in tal modo il trionfo dell’A.S. Roma.

A rassicurare, però, i sostenitori della longeva coppia è stata la presenza all’evento mondano del primogenito di casa Totti. Cristian si è mostrato fortunatamente sorridente al fianco del papà. Entrambi immortalati dalle telecamere, come ha svelato in una recente storia su Instagram lo stesso orgoglio giallorosso in queste ore, con un promettente segno di vittoria.

Ora non resta che sperare, dunque, che Dagospia abbia sbagliato pista negli ultimi tempi. E che, quest’ultima, abbia rappresentato soltanto un’ulteriore quanto spiacevole coincidenza. E’ pressoché improbabile che la coppia decida in futuro di presentare una nuova smentita al pubblico. Vista anche la risolutezza di Francesco, nel suo ultimo video, in cui precisava di essere “stanco” del trambusto mediatico sollevato nei suoi confronti.