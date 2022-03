“Uomini e Donne”, la rabbia del tronista Luca: finalmente vengono a galla le foto incriminate della sua corteggiatrice

Dopo il precedente percorso che lo aveva visto corteggiare l’ex tronista Roberta, Luca ha ricevuto da Maria De Filippi la proposta che chiunque, al suo posto, non si sarebbe mai sognato di rifiutare: quella di sedersi sul tanto ambito trono. Al fianco dell’amico Matteo Ranieri, il romano sembra aver trovato la propria dimensione.

Numerose sono le corteggiatrici che hanno attirato l’attenzione di Luca, ma una, in particolare, appare già essere la sua preferita. Si tratta di Miriam, la 26enne personal trainer che avrebbe fatto perdere la testa al tronista.

Proprio quest’oggi, in puntata, Luca si è lamentato con lei per una serie di foto spuntate tramite i social network. Miriam, infatti, si sarebbe mostrata in una veste tutt’altro che gradita al tronista. Analizziamo insieme gli scatti incriminati che hanno fatto tanto discutere lo studio.

Uomini e Donne, la rabbia di Luca: “ha mostrato il suo…”. Spuntano le FOTO incriminate della corteggiatrice

Il percorso di Luca Salatino a “Uomini e Donne” lo ha visto passare dalle vesti di corteggiatore a quelle di tronista. Attualmente, il romano sembra aver instaurato un feeling particolare soprattutto con la corteggiatrice Miriam. Nonostante i due siano usciti in esterna solamente una volta, l’attrazione era palpabile e sotto gli occhi di tutti.

Salatino, tuttavia, nel commentare la prima uscita, non ha risparmiato il proprio pensiero rispetto al profilo Instagram della sua corteggiatrice. Secondo il tronista, infatti, i canali social di Miriam sarebbero costellati di scatti fin troppo espliciti.

“Capisco che lo fai per lavoro, però il fatto che la mia ragazza debba postare foto del suo cxxo un po’ mi fa pensare“: queste le rimostranze avanzate da Salatino. La 26enne, di contro, ha replicato che tutte le foto reperibili nella sua pagina Instagram sono frutto del suo impegno come personal trainer.

Miriam ha inoltre aggiunto che, in passato, il fatto di essere una ragazza in carne fece sì che molti la giudicassero da un punto di vista esclusivamente estetico, fermandosi all’apparenza. “Sui social posto foto del mio prima e del dopo perché negli anni ho imparato ad apprezzarmi e ad amarmi“: questa la replica della corteggiatrice, che ha ricevuto l’applauso unanime del pubblico.

Il tronista, messo alla strette, ha tentato di puntualizzare in merito alla natura delle frasi pronunciate. “La mia ragazza sarà totalmente libera” – ha chiarito Luca, proseguendo – “Limitarsi nella pubblicazione di certe foto, ovviamente, dovrà venire solo ed esclusivamente da lei“.

Nel giro di poche ore, sui social, la maggior parte degli utenti si è precipitata a visitare il profilo di Miriam, alla ricerca degli scatti incriminati. Scatti in cui la corteggiatrice, mettendo in mostra il proprio fisico da urlo, tenta di invogliare le fan ad affidarsi a lei in qualità di istruttrice fitness.

Sicuramente, nel corso dei prossimi appuntamenti di “Uomini e Donne”, Luca e Miriam non mancheranno di riaffrontare l’argomento. La tematica, sollevata già al termine della prima esterna, è indubbiamente una tematica scottante per il tronista.