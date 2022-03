Gli scatti in completo deshabillé di Carolina Stramare lasciano sognare i suoi fan. Per molti la sua bellezza è un’illegale “opera d’arte”.

L’ex “Miss Italia” di origini genovesi, Carolina Stramare, ha continuato in queste ore la sua già prorompente sperimentazione di immagini in total nude. Dopo il successo dello scatto, condiviso in rete soltanto due giorni fa, l’incantevole ventitreenne, dalla mora chioma e dalle magnetiche iridi in verde smeraldo, è protagonista di una mai così inebriante parentesi domenicale.

Oltre a essere un’orgogliosa amante degli animali e dei tatuaggi, la nata sotto il segno dell’Acquario, vanta al momento una notevole popolarità su Instagram. Affermatasi dunque nel ruolo di influencer, con oltre 392mila follower al suo seguito, la modella è una delle presenze più richieste dal pubblico su “Helbiz Live“. Dove si occupa di seguire, in qualità di ospite d’onore, l’attualità calcistica.

“Così ci viene un infarto” Carolina Stramare si spoglia per le FOTO della domenica: è bellezza illegale

