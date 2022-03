Al Bano, la figlia Cristel parla per la prima volta di sua sorella Ylenia. Ecco cosa è successo per anni e perché adesso cambia tutto

La scomparsa di Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, è purtroppo nota a tutti. Una vicenda che ha interessato il mondo intero. Era il gennaio del 1994 quando a New Orleans la giovane scomparve nel nulla. Ad oggi il cantante di Cellino San Marco si è rassegnato al fatto che sua figlia sia morta. Mamma Romina, invece, la pensa diversamente, e continua a sperare di poterla riabbracciare un giorno.

Sul caso il gossip e le segnalazioni non controllate si sono accavallate alimentando tante discussioni e dibattiti ma anche una sofferenza che si rinnova ogni volta. Forse c’è stato poco controllo in merito creando caos e tanta confusione inutile. Se Al Bano e Romina ne hanno parlato diverse volte di Ylenia, le sue sorelle non lo avevano mia fatto prima. Ora però hanno rotto il silenzio.

Al Bano, la figlia Cristel e la rivelazione su Ylenia

Sono Cristel e Romina Junior a parlare per la prima volta di Ylenia. Lo hanno fatto un po’ di giorni fa alle telecamere di Serena Bortone nel suo programma “Oggi è un altro giorno”, trasmissione nella quale Romina è ospite fissa.

“La scomparsa di Ylenia? Per anni è stato un macigno nel cuore. Oggi è giusto che ne parliamo, fa onore al suo ricordo” hanno detto le due sorelle in diretta su Rai 1. Così le figlie Carrisi hanno rotto il silenzio dopo anni in cui hanno preferito non parlare rispettando il dolore di un’intera famiglia.

Collegata dalla Croazia dove vive con la sua famiglia, Cristel ha ammesso che per pudore non ne hanno mai parlato, adesso, invece, ne stanno parlando di più. Romina visibilmente emozionata ha rivelato che grazie alla terapia le sorelle stanno cercando di superare il trauma subito.

Grazie a delle lettere di un amico di Ylenia, le due sorelle stanno scoprendo anche lati inediti che le hanno unite ancora di più. Un modo anche per appropriarsi del dolore che non passa ma che rimane ma viene vissuto in modo diverso.

Poi la rivelazione che nessuno si aspettava:“Per anni è stato un tabù Ylenia e non è neanche giusto nei suoi confronti. È giusto che se ne parli, aiuta noi, fa onore al suo ricordo e quindi parliamone” ha concluso infine Cristel.