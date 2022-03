Alberto Matano, noto al pubblico italiano in quanto conduttore del programma “La Vita in Diretta”, è un giornalista calabrese che ha sempre tenuto la sua vita personale al di fuori dello spettacolo.

Nelle ultime settimane però, è finito anche lui tra le notizie di gossip sul suo attuale fidanzato, una persona di cui il giornalista non ha mai fatto grandi presentazioni ma proprio poco tempo fa, è stato lui stesso a fare delle dichiarazioni in merito in tv.

Un gran professionista nel suo lavoro, serio e preparato, Alberto si è conquistato il pubblico attraverso le sue interviste nel corso del programma. Un uomo che più volte dinanzi ad un ospite, ha mostrato la sua preparazione e grande empatia rispetto a molti temi trattati. Diversi ne vengono affrontati durante la conduzione, ed è stato anche toccato quello che riguarda il DDL ZAN e qui Matano non ha fatto tardare il suo disappunto sull’affossamento della legge, esprimendo anche un suo personale parere e raccontando qui una piccola parte della sua vita sentimenale, ovvero la presenza di un compagno che da anni è presente nelle sue giornate rendendolo un uomo felice ed innamorato.

Alberto Matano, la foto sui social in occasione di un giorno speciale, in compagnia del suo amore. Di chi si tratta?

Con un sorriso pieno d’amore come traspare dalla foto, Alberto è in compagnia ormai da molti anni, come da lui stesso raccontato, di un uomo che fa parte della sua vita. Non conosciamo molto di questa persona in quanto Matano è sempre stato molto riservato e non ha mai mostrato al pubblico la sua vita privata.

Sappiamo che i due sono insieme da molti anni ma non è stata ancora svelata l’identità del fidanzato. La foto mostrata sui social è di sicuro un primo passo da parte del giornalista per condividere se pur a piccole dosi, la sua vita sentimentale con il grande pubblico. “Oggi sono felice ma da adolescente ho sofferto molto per gli attacchi omofobi“ ha dichiarato Matano ed è forse per questa ragione che parte della sua vita privata è venuta alla luce proprio nel periodo in cui si lotta per l’approvazione di misure di prevenzione contro la discriminazione sessuale.