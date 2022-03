Antonella Elia sbotta contro una concorrente del “Grande Fratello Vip”: “Non mi paragonate a lei”. Volano parole pesanti

Antonella Elia. La celebre showgirl ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’ e non ha risparmiato critiche pesanti contro una concorrente dell’attuale edizione del “Grande Fratello Vip”

Il recente destino di Antonella Elia si è più volte intrecciato con il famoso reality “Grande Fratello Vip”. La showgirl classe 1963, infatti, ne è stata concorrente durante la quarta edizione (vinta dalla modella Paola Di Benedetto) per poi passare al ruolo di opinionista l’anno successivo in tandem con Pupo e sotto la conduzione di Alfonso Signorini.

Proprio durante la quinta edizione ha avuto un faccia a faccia con una delle vip in gara, Samantha De Grenet, regalando al pubblico italiano uno spettacolo decisamente poco edificante. La lite tra le due donne si è tinta di parole pesanti: “Sei la regina dell’arroganza. Chi ti credi di essere, sto cavolo?” – disse Antonella Elia contro la rivale. “Sei un po’ ingrassata, stai cedendo al peso dell’età? Sei la reginetta del Gorgonzola. Ho davanti una str**za. Ed è bellissimo darle della str**za. Sei solo una str**za, una borgatara ripulita male”.

Antonella Elia, da concorrente a spettatrice del “GF Vip”: cosa pensa di una delle concorrenti

Antonella Elia ha affidato alle pagine del settimanale Chi (il cui direttore è Alfonso Signorini) le sue sensazioni in merito all’attuale edizione del “Grande Fratello vip”, la sesta, che si concluderà il prossimo 14 marzo con una durata di 183 giorni in totale.

La showgirl si è scagliata in particolare contro Katia Ricciarelli. Queste le sue parole a riguardo: “Se Katia Ricciarelli è stata la Elia di quest’anno? No, non voglio essere paragonata a lei”.

Quale sarebbe la colpa della famosa cantante lirica secondo Antonella Elia? “Ne ha dette di tutti i colori in malo modo, ha detto cose tremende a Lulù, a Miriana, quella non è libertà, l’ho vista come una donna che non ama le donne”. Ha poi concluso: “Come dicevano a me“.

Parole incoraggianti invece sono state spese nei confronti dell’attrice e ballerina Nathaly Caldonazzo, entrata a gara già avviata durante lo scorso dicembre. “A me piaceva Nathaly, perché dice quello che pensa senza filtri, non me l’aspettavo”.