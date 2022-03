Antonella Elia ha spiazzato tutti con una foto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram: gambe scoperte e fisico che lascia senza fiato

Antonella Elia è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Il suo esordio è avvenuto molti anni fa quando ha partecipato a Non è la Rai. Da lì il suo percorso artistico, per tanto tempo, non si è più fermato. Fino a che non ha deciso di prendersi una lunga pausa: pausa che è terminata quando ha preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

La quarta edizione del reality, è stata forse la più complicata per Alfonso Signorini e per chi ne ha fatto parte. Infatti, proprio mentre i concorrenti erano all’interno della casa più spiata d’Italia, fuori è scoppiata la pandemia da coronavirus. I vip all’interno si ritrovarono improvvisamente isolati, senza avere la possibilità di poter ricevere sorprese e sapere giornalmente quello che stava succedendo.

Antonella Elia diventa sempre più bella: la foto fa record di likes

