Caterina Balivo ha dimostrato nel tempo attraverso alcune scelte importanti, come quella di abbandonare la conduzione di “Vieni da me”, per dedicarsi alla sua famiglia.

Conduttrice di spessore, la Balivo è stata molto amata dal pubblico che ne ha sempre apprezzato la delicatezza e la professionalità sul lavoro. Mamma e moglie, Caterina ha più volte parlato della sua famiglia e dell’affetto che li lega.

In un post su Instagram, la Balivo ha espresso le sue considerazioni e riflessioni in merito al mondo social. Oggi è assolutamente cosa rara trovare adolescenti che non hanno un loro profilo su Instagram. Su Tik Tok ad esempio, girano in continuazione video di ragazzini alle prese con dei trend diventati virali nel corso del tempo. Ma quanto è favorevole e quanto invece contraria Caterina all’utilizzo dei social da parte dei suoi figli? “Sono terrorizzata dall’effetto che potrebbero fare sui miei ragazzi, ho timore che potrebbero perdersi nella vita virtuale” ha scritto sul suo Instagram, preoccupazioni sagge e soprattutto poco scontate in un mondo in cui il telefono nelle mani di un giovane è all’ordine del giorno.

Caterina Balivo esprime le sue perplessità sul mondo social: “Sono terrorizzata per i miei ragazzi, potrebbero perdersi”

Caterina ha dichiarato quanto per lei sia fondamentale la massima attenzione nei confronti del mondo social, secondo la conduttrice è importante non farsi usare e questo sappiamo che può succedere molto spesso.

Quando era lei una ragazzina, i profili sul web non esistevano e nelle considerazioni della conduttrice, ci sono quelle legate alla sua crescita nella stanzetta di Aversa che è stata di sicuro più protetta come lo sono state le sue insicurezze che qualora sarebbero state spiattellate su Instagram, avrebbero di sicuro distrutto la sua autostima già debole durante gli anni della sua adolescenza. “Sono contenta di averli usati in età matura e consapevole”, ha scritto la Balivo dichiarando anche che insieme al marito, hanno deciso che solo dopo i 12 anni potranno i figli utilizzare i telefoni provando a non dimenticare la realtà e dosando a piccole dosi il mondo virtuale. “E voi come gestite questa situazione con i vostri figli?” Ha chiesto ai suoi follower la Balivo, dimostrando però quanto le sue decisioni siano forti e consapevoli.